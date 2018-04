¿Habrá una tercera temporada de "La Casa de Papel"?

Desde Netflix fueron tajantes: "No habrá una nueva temporada". Unos misteriosos tuits (de la cuenta @elprofesor) generaron expectativa y cierta confusión en Twitter y muchos salieron a opinar que quedaba muy claro que habría una tercera temporada. El Profesor, el auténtico, el actor Álvaro Morte, admite la negativa de los productores pero sugiere opciones para prolongar la historia. Que sí, que no, que quizás: el éxito arrollador de "La Casa de Papel" no hace más que alimentar teorías sobre una eventual tercera parte de la serie española.

El diario ABC de España publicó declaraciones contundentes de fuentes oficiales de Netflix. "No estamos trabajando en una nueva temporada de «La Casa de Papel». Todo es especulación y fruto de un malentendido", indicaron, para no dejar lugar a dudas.

Los "malentendidos" surgieron porque apareció una cuenta verificada de Twitter —es decir, de esas en las que hay que creer— llamada @elprofesor. ¿Es la cuenta oficial del Profesor de la banda de atracadores más famosa de hispanoamérica? No, pero sí está estrechamente relacionada con Netflix. Lo cierto es que empezaron a circular algunos tuits de @elprofesor donde escribía cosas como "inspectora Murillo, ha vuelto a caer en la trampa" o "volvemos a activar el plan". Pero no: resulta que los tuits son de antes del estreno en Netflix de la segunda temporada, lo dicho, un malentendido.

Embed Inspectora Murillo, ha vuelto a caer en la trampa. ¿No ha aprendido nada aún de mis maniobras de despiste? Ya estamos en algunas cabeceras de periódicos de todo el mundo y sigue sin sacarnos de @LaCasaDePapel. Mañana volvemos a activar el plan. — El Profesor (@elprofesor) 5 de abril de 2018

Esther Martínez Lobato es una de las guionistas de "La Casa de Papel". Reconoce que "hay un clamor popular por que se haga otra parte", pero en seguida baja las expectativas: habla de la necesidad de "una chispa maravillosa" para crear otro caso y destaca la importancia de "que tenga sentido creativo y no comercial".

Pero allí aparece Álvaro Morte, el único e inigualable Profesor, dejando una puerta entreabierta. "Siempre nos han dicho que era una cosa muy cerrada", sentenció, pero también deslizó que "todo puede pasar".

"Teniendo en cuenta que esto lo escribe Alex Pina, que es un loco maravilloso con un mogollón de ideas en esa cabeza fantástica que tiene, me esperaría cualquier cosa. Desde una precuela hasta qué ha sido de la vida de cada uno de ellos, un spin off... Hay infinidad de opciones", le dijo al portal español Cultura en Serie. Quizás no sean más que sus ganas de volver a interpretar al empático villano que concibe el golpe a la Fábrica de Moneda y Timbre madrileña, pero no deja de ser una buena idea para los fanáticos de la serie.