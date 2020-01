Habló un testigo de la infidelidad que terminó con la pareja de Miriam Lanzoni

El escándalo por la separación de Miriam Lanzoni y Christian Halbinger sumó un nuevo capítulo. Primero trascendió que el empresario la engañó y que la tercera en discordia le mandó a la actriz el video del encuentro sexual.

La información la confirmó la mismísima actriz, ella reveló que el affaire de Halbinger fue con una mujer que no es del medio. Ellos habían pasado unos días en Brasil y se los mostraba muy felices juntos. Tras todo esto, Miriam eliminó todas las fotos de su Instagram junto a Christian.

Más tarde se supo que se trata de una señora llamada Juliana, que tiene unos 40 años y que es dueña de una empresa de catering, la que contrató la actriz para el festejo de cumpleaños de su expareja el año pasado.

Además, apareció un testigo que confirmó cómo fue el encuentro. Nelson, que dio un móvil a “Los ángeles de la mañana”, de El Trece, confirmó que fue Christian quien le escribió a su antigua jefa para verse.

“Un día ella me dice «¿adiviná quién me mandó mensaje?» y me cuenta que era el novio de Miriam Lanzoni. Fue unos días después de la fiesta, que le escribió para decir que el catering había salido todo bien. Ya cuando llegamos a la fiesta ese día, él estaba prácticamente desnudo porque iba cambiándose, y dijimos «está bueno»”, contó Nelson que hoy mantiene un conflicto legal con Juliana.

“Pasaron unos días y me dice que él le volvió a escribir, que la quería ver. Después no volvimos a tocar el tema, pero sabía que había onda”, reveló. Además, sumó que la mujer estaba terminando la relación con su marido, socio de la empresa de catering, quien ya le había sido infiel con una mesera de su propio emprendimiento.