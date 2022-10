Habló la familia de Thiago Medina, participante de Gran Hermano

En un móvil de LAM, la familia Medina, oriunda de González Catán, se animó a hablar y a confesar algunas cosas de su intimidad. Lo primero que surgió decir fue que lo extrañan, y con razón. De un día para el otro, su hermano pasó a encerrarse en una casa en la que no tiene contacto con nadie, mucho menos con su familia, que ahora pueden verlo únicamente en televisión.

Thiago ingresa a la casa de "GH"- Minuto Argentina

La panelista Andrea Taboada les preguntó: "¿Y cómo es la rutina? ¿Lo ven las 24 horas? ¿Se van turnando?", a lo que Camila, hermana de Thiago, respondió: "No, no, no. Porque no tenemos Internet en casa, y apenas llegamos con los megas. Trato de no ver porque me pongo mal. Me puse mal la última vez que lo vi, cuando Tomás (Holder) dijo eso que me partió el alma y que me hizo percha: cuando lo dejó de lado y se puso a llorar. Yo creí que ahí se iba a ir. Pero ahora veo que está jugando".

Camila también contó cómo fue que entró al casting para el reality. En principio, las que se iban a anotar eran ella y su otra hermana Brisa, melliza de Thiago. "Le pregunté si se quería anotar. 'No, ¿para qué? Si es todo mentira', me decía", y sin embargo, a modo de broma, se anotaron los tres, y quien finalmente quedó seleccionado fue el adolescente.

De cartonero a la TV: la historia de Thiago de Gran Hermano 2022

Entonces, el conductor le consultó a la familia cómo manejaban los comentarios negativos que circulan en redes, y aseguraron que nada de lo que cuenta sobre su historia de vida es con la intención de victimizarse. "Es pobre porque no tiene plata, pero es rico porque tiene un corazón de oro", dijo su padre Julio, y Camila agregó: "Toda la vida nos humillaron porque no teníamos nada. Y acá estamos: mal o bien, estuvimos siempre juntos".

Antes de ingresar a la casa, Thiago confesó que cuando tenía ocho años falleció su mamá y quedaron él y sus nueve hermanos luchando junto a su padre. "Lo primero que haría si gano el premio es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad", comentó el joven.