Elena Rivera, la compañera de Benjamín Vicuña en la serie Inés del alma mía, fue señalada como la tercera en discordia entre el actor y la China Suárez por un sugestivo posteo.

Los artistas se separaron después de tres años de noviazgo y la española no tuvo mejor idea que echarle más leña al fuego: publicó una foto del galán adornada con corazones y la canción "Sex bomb". Ahora se refirió a los rumores que aseguran que es el nuevo amor del chileno.

En su cuenta de Instagram, la española de 27 años se mostró junto a su pareja y escribió: "Pues aquí estamos. Por teléfono me cuentan todas las tonterías que están publicando y mi novio poniendo cara rara al verlas". En pocas palabras, desmintió estar relacionada sentimentalmente con el protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza.

Sus seguidores no estuvieron muy de acuerdo con su posteo. "¿Benjamín se separó por vos?", "Si tenés novio no le ponés 'bomba sexy' a otro", "Si sos la chispa que inicia el fuego no te enojes con el incendio", "Sabiendo que él tiene familia, ¿qué necesidad tenías de hacer eso y ponerle corazoncitos?", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Mientras Benjamín Vicuña se refugia en los hijos que tuvo con Pampita Ardohain, la China Suárez viajó a Estados Unidos con sus dos nenas. Primero estuvo en Miami cumpliendo con unos compromisos laborales y fue a Disney, donde se divirtió a la par de las criaturas.