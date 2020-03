Hablar de la depresión para derribar mitos y buscar ayuda

El año pasado J Balvin habló largo y tendido sobre la depresión que padeció en 2015, con el fin de derribar los mitos que hay en torno a esa enfermedad. "Es un problema de salud mental muy serio", aseguró. "No se puede comparar una tristeza con una depresión. Les recomiendo que busquen a un psiquiatra, hay un mito respecto a ellos, dicen que es para locos y no. El cerebro es como cualquier otro órgano. La depresión hay que dejarla de ver como si fuera algo de locos. Hay que entender que hay desbalances químicos. Algunos son emocionales, pero cuando ya son muy a fondo, hay ayuda profesional para eso", expresó. El 2015 fue un año decisivo para Balvin en lo profesional. Participaba de la gira "Sex and Love" con Enrique Iglesias y Pitbull, y ganó un Grammy latino por su tema "Ay vamos!". Pero en medio de la vorágine y de su camino a la cima, una mañana no pudo levantarse de su cama. Su equipo lo acompañó y lo llevó al aeropuerto, pero no pudo soportar los gritos de la gente, y eso lo hizo entrar en pánico y llorar. A partir de ahí, el cantante decidió buscar ayuda profesional y aún está en tratamiento.