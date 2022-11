"Había un hechizo de miel": Luciana Salazar aseguró que Redrado le hizo un amarre

La modelo Luciana Salazar estuvo presente en La Peña de Morfi junto a Jey Mammon y dio una entrevista en la que volvió a apuntar contra su ex pareja, el economista Martin Redrado. Aunque había asegurado que no iba a hablar de su ex, la modelo dio la confirmación de algunos detalles de su pasado con Redrado.

En primer lugar, Salazar tocó el tema de su maternidad. La modelo contó que la idea de la llegada de Matilda fue pensada de a dos, y por lo tanto no estaba en sus planes convertirse en una madre soltera. "Hubo todo un tema ahí", dijo la invitada. "¿Me metí en un lugar que no?", consultó el conductor y Luciana explicó: "En un terreno donde todavía no puedo explayarme mucho porque creo que la primera que se tiene que enterar es mi hija, es su historia", y agregó que cuando pensó en tener un hijo "la idea no era ser mamá soltera".

Rápidamente, ante la respuesta de la modelo, Jey Mammon decidió cambiar de tema y le preguntó por una anécdota que involucraba creencias de brujería. El conductor recordó un episodio en el que se dio a conocer que Redrado habría metido el nombre de Luciana en el freezer para "congelarla" y que su presencia no se vuelva una molestia, pero Luciana contó que se enteró que no había sido su ex sino una persona cercana a él.

"Tengo entendido que no fue él, me dijeron otra cosa. Gente que está con él", contó ella y añadió: "Yo esas cosas de hechizos y todo eso no tengo ni idea porque nunca fui a una bruja ni nada, no creo mucho en esas cosas". Acto seguido, la modelo contó otra anécdota: "Por un lado me freezaron y por otro lado había un hechizo de miel debajo de una cama también".

El secreto de Martín Redrado que fue confirmado por Luciana Salazar

Ante la sorpresa del conductor, Luciana explicó que se enteró gracias a una empleada que trabajó muchos años con Redrado: "Justo me contó una anécdota de que había un hechizo abajo de su cama muy gracioso, que era con miel, con mi nombre también. Sin querer, ella estaba limpiando y se le cayó el tarro y se le armó un lío". Según algunos sitios del mundo de lo esotérico, dicho hechizo se trata de un amarre para atraer a alguien o para "endulzarlo" y que pierda su enojo.

Más allá de aquellas historias, lo que logró sorprender al público fue el hecho de que la modelo aprovechó su entrevista para mostrar su faceta como cantante. Luli eligió los temas "Mi enfermedad", de Fabiana Cantilo, y su canción "Luli in love". pero su presentación fue para el disgusto de todos los oyentes, que utilizaron las redes para su descargo.