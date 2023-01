Guy Ritchie ahora suma espías a su fórmula de ironía, mafias y acción

Statham, que tuvo sus primeros roles de la mano de Ritchie con las comedias negras del mundo criminal “Juegos, trampas y dos armas humeantes” (1998) y “Snatch: Cerdos y diamantes” (2000), que lo llevaron al estrellato y lo establecieron como héroe de acción, encarna en este caso al agente Orson Fortune, que está bajo las órdenes del Gobierno británico y debe liderar un equipo que recupere un material robado que contiene información sensible.

78871781.jpg Hugh Grant encarna a filántropo y traficante de armas.

Sin embargo, al ser información clasificada, se desconoce qué es lo que se robó, quién es el ladrón y a quién tiene previsto ser vendido, por lo que el equipo deberá precisar de la colaboración de la estrella de Hollywood Danny Francesco, interpretado por Josh Hartnett, quien es reclutado para una misión encubierta por ser el ídolo de Greg Simmonds, un multimillonario corredor de armas sospechoso encarnado por Grant.

Francesco es chantajeado para que se infiltre en una fiesta de Simmonds, lo que da la posibilidad a Grant de desplegar sus dotes como simpático y afable villano. Al mismo tiempo, Mike (Peter Ferdinando), un antiguo socio de Orson y líder de otra agencia privada, compite durante toda la película con su equipo para cumplir la misma misión.

Además, el Gobierno británico recluta para la delicada misión a Sarah Fidel (Aubrey Plaza), una carismática agente que se encargará de la logística e informática de la misión y funciona en la historia como alivio cómico y contraste con el característico estilo humorístico más seco del rudo protagonista.

La frescura de Plaza, que se destacó en la segunda temporada de “The White Lotus” y que construyó su carrera como comediante, y sus interacciones con Statham y los otros agentes interpretados por Cary Elwes y el rapero Bugzy Malone, aportaron buen nivel de comicidad al habitual diálogo socarrón elaborado por Ritchie en sus chistosos guiones.

Agente Fortune: El Gran Engaño | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

Grant, un veterano actor que ya trabajó con Ritchie en “The Gentlemen” y “El agente de Cipol” (2015) y “El rey Arturo” (2017), describió la forma de trabajar de Ritchie, cuyas películas suelen tener un ritmo constante. “La forma clásica de rodar es: tenés un guión, te lo aprendés, aparecés y lo rodás. Quizás hagas ajustes en el guión, pero son menores”, confesó Grant en una entrevista con el portal SensaCine. Ritchie, contó, pasa del libreto y motiva a su reparto a que desarrollen sobre la marcha.

“En este caso, tenés... una plantilla del guión. Y luego hay que lanzarse cuando llegás al set para rodarlo. Y la escena se elabora en el momento con los actores y con Guy. Para alguien como yo resulta un poco inquietante, en especial si tenés muchas frases que no has podido aprenderte porque son totalmente nuevas, pero también es estimulante. Me gusta improvisar, la verdad”, confesó el actor.

Sobre su personaje del villano Greg Simmonds, un multimillonario traficante de armas cuya motivación en la vida es el dinero, Grant lo describió como alguien que “ama el dinero, pero es uno de esos multimillonarios que se considera un buen hombre, pese a que vende armas por todo el mundo. Tiene una organización benéfica para huérfanos de guerra, una dulce ironía, y cree que tiene valores”, definió el actor a su personaje. “Uno debe disfrutar de su personaje y yo disfruto siendo Greg”, aseguró.

Statham vuelve a encabezar el reparto de esta aventura, con lo cual completa cinco colaboraciones con Ritchie en “Justicia implacable”, “Revólver”, “Snatch. Cerdos y diamantes” y “Juegos, trampas y dos armas humeantes” (1998). El actor aporta una gran dosis de acción que Grant estuvo encantado de compartir. “No había hecho nada con Jason antes, no lo conocía. Y he llegado a admirarlo. Es un buen tipo, sabe quién es. Y sabe lo que le gusta y lo que se le da bien. Y la acción se le da muy bien”, comenta el británico y bromea, “Veo fragmentos de sus películas cuando tengo insomnio. Brillantes”.

78871783.jpg El director Guy Ritchie.

En “Agente Fortune” Grant advirtió que los fans podrán encontrar las “delicias habituales” en el cine del director, lo cual se podría interpretar como que el film es ágil, tiene humor y mucha acción, los rasgos distintivos que hicieron conocido el estilo de Ritchie.

El estreno de la película estuvo a punto de darse hace un año, pero como el corte final original del largometraje tenía a villanos ucranianos en el contexto de la invasión rusa a Ucrania que se avecinaba en la realidad, los ejecutivos detrás del filme resolvieron posponer su debut y luego de la incursión militar debieron trabajar en readaptar la película para borrar el dato de la nacionalidad de los antagonistas, por considerar que podía ser contraproducente dada la coyuntura internacional.

“Tuvimos una idea sobre una película de espionaje y partiendo de esa premisa vimos todas las películas de acción y espionaje que tuvimos en nuestras manos y elaboramos las tramas”, explicó el director Guy Ritche en una entrevista a la producción.

Además, durante el año 2020 y afrontando todos los inconvenientes de la pandemia, el film que se grabó en Antalya, Turquía, estaba programado para lanzarse en el primer mes del 2022 por la distribuidora STX Entertainment, pero a último momento los plantes fueron cancelados.

Producido por Statham, el filme parece estar diseñado en su estructura narrativa para tener el potencial de convertirse en una nueva franquicia de espías, especialmente por su final.

“Con mayor cantidad de gente en la misma frecuencia, es más divertido y fácil todo el proceso: hay mucho de las escenas y los diálogos que tiene que ver con el ritmo, y si actores y director entienden el ritmo, la película realmente se vuelve rítmica”, había explicado Ritchie sobre la interacción con los intérpretes en una entrevista promocional del film.