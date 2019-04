Gustavo Santaolalla: "Argentina está hecha polvo"

Su vida ha sido una road movie desde "Ushuaia a la Quiaca" con León Gieco hasta sus composiciones para la película "Diarios de motocicleta" y "On the Road" hasta el documental sobre cambio climático "Before the flood", con Leonardo DiCaprio y su propia serie de documentales "Qhapaq Ñan. Desandando el camino".

Lo cierto es que Gustavo Santaolalla es un ícono mundial que lleva ganados 2 premios Oscar, otros 2 Grammy y nada menos que 15 Grammy latinos. Radicado en Los Angeles, el argentino fusiona su faceta de productor con la de frontman de su grupo, con el que llega a Rosario para presentar "Desandando el camino", el jueves, a las 21, en el teatro Parque de España (Sarmiento y el río).

Antes de su concierto, el músico dialogó en exclusiva con Escenario sobre su búsqueda personal de integración del arte con la espiritualidad y la ciencia, aseguró que existe un doble cuántico y confirmó que hay otras dimensiones. Además, analizó la realidad del país: "Argentina está hecha polvo" y contó cómo fue su experiencia con Eric Clapton.

—¿Cómo va a ser tu show en Rosario, que incluye hasta una cata de vino de tu bodega?

—Ya había presentado el show en uno de mis teatros favoritos, El Círculo. Y esta vez me dijeron que voy a ir a otro muy lindo, que es el teatro del Parque España, así que estoy muy contento porque me encanta conocer lugares nuevos. El show siempre va cambiando. Por ejemplo, "El camalotal", que es un tema litoraleño, ahora lo incorporé para esta gira junto a otros más. Elegir el repertorio es muy difícil. Pienso continuar con "Racconto". Tengo cuatro discos solistas: "Santaolalla", "Ronroco", "GAS" Y "Camino" y nunca los presenté en vivo. lancé mi carrera como solista a los 67 años, un poco tarde (risas) y sentí la necesidad, por varios motivos, entre ellos la edad y el hecho de ser abuelo, de hacer una revisión de mi vida a través de mis canciones. Y me puse a escuchar lo que hice, que no suelo hacerlo, porque siempre escucho para adelante. Y fue muy lindo reencontrarme con canciones que encuentro atemporales. Eso me impulsó a hacerlo. Era una cuenta pendiente que tenía conmigo mismo y con las canciones. Incluso hay temas que jamás toqué en vivo. El concierto es como un viaje de dos horas, donde se produce algo muy fuerte. La idea es seguir sacando canciones.

—Además de ser compositor y cantante, sos famoso mundialmente por tu faceta de productor. Produjiste más de 100 álbumes. ¿ Qué estás haciendo en este rubro actualmente?

—Hoy en día no produzco tantos artistas, tengo un grupo más selecto en el cual sigue estando Café Tacuva desde hace 27 años. Además, estoy produciendo un disco de Barbarita Palacios, integrante de mi banda. Y estoy trabajando en el álbum de Café Tacuva, basado en el segundo MTV Unplugged que hicieron. Actualmente estoy más abocado a mi banda y a hacer música para películas y videojuegos. También tengo mi proyecto vitivinícola. Estoy en muchas cosas al mismo tiempo.

—¿Seguís sosteniendo la teoría del doble cuántico?

—Sí, por supuesto. Estoy estudiando y profundizando constantemente sobre el tema. Estoy en una búsqueda personal de integración del arte con la espiritualidad y la ciencia. Siento que a partir de la cuántica, la ciencia está relacionada con la espiritualidad, pero se ha separado por distintas cosas que han ocurrido en la historia. Hoy se puede probar científicamente que existe un doble yo cuántico o el multiverso, es decir, que existen distintas dimensiones.

—¿Cómo sería tu dimensión perfecta?

—Me gustaría vivir en una dimensión que sea más equilibrada, con más paz e igualdad, mayor distribución de la riqueza. Estoy seguro de que existe.

—¿Cómo ves la situación de Argentina desde Los Angeles? ¿Te influye la suba del dólar?

—Estoy muy conectado con Argentina a través de mis proyectos. Desde "De Ushuaia a La Quiaca" pasando por las producciones que hice con bandas como la Bersuit o La Vela Puerca. Sí me influye la subida del dólar económicamente, pero no anímicamente, como les sucede a muchos que viven allá, que es entendible. Saber que la gente de mi país está pasando por una situación así me mortifica enormemente porque yo sabía que esto iba a pasar. No pertenezco a ningún partido político, pero analizo desde la historia. Argentina está hecha polvo y el gobierno la está pasando bien. Es diabólico.

—¿Qué tiene que tener un grupo para que los produzcas?

—Siempre me fijé en los artistas que tienen una visión fuerte tanto estética como conceptual, que aportan algo nuevo, dentro de este mundo en el que todo se recicla. Y que tenga una ética de trabajo. Creo que el 20 por ciento es inspiración y el 80 es transpiración. Y después, hay algo que siento en la panza, que no te puedo explicar, es el instinto. Toda mi vida me he guiado por eso porque no soy un académico. Estudié por mi cuenta, no tengo el títulos.

—Y así llegaste a ganar 2 Oscar, 2 Grammy y 15 Grammy latinos.

—Todo eso nunca fue un motivo, siempre fue un resultado. Claro que lo celebro y me gusta mucho.

—Eric Clapton te convocó para que trabajes en la banda de sonido de la película sobre su vida. ¿Cómo fue esa experiencia?

—El pidió especialmente que quería que yo hiciera la música de su película porque le gusta lo que hago. Crecí escuchando Cream y es un honor que me haya convocado. Me manda mails que son para poner en un cuadro. Además, en pocos meses voy a tocar en un festival que organiza en el Caribe para recaudar fondos para su centro de rehabilitación.