Guns N’Roses, Travis Scott, The Strokes y Lana del Rey quedaron confirmados ayer como las principales atracciones de la séptima edición del Festival Lollapalooza en la Argentina que se realizará entre el 27 y el 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro, y es una de los eventos musicales más esperados del año. Entre las visitas también figuran Gwen Stefani, (la voz referente de No Doubt), Martin Garrix, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Cage the Elephant, James Blake, Kacey Musgraves, Brockhampton, IDLES, Charli XCX y The Lumineers.

Mientras que la presencia local correrá por cuenta de las figuras de la música urbana Duki y Wos quienes lideran una grilla donde el rock dirá presente con leyendas como Litto Nebbia, Fabiana Cantilo y Ratones Paranoicos, junto a El Mató a un Policía Motorizado, Las Ligas Menores, Emmanuel Horvilleur y Florian.

Otros representantes de la música argentina en el marco de la versión vernácula del encuentro intrernacional serán Nathy Peluso, La Delio Valdez, YSY A, Trueno y Bizarrap.

Por séptimo año consecutivo, el público formará parte de la experiencia Lollapalooza Argentina, que incluirá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones artísticas y actividades únicas.

También habrá espacios verdes y de esparcimiento. Kidzapalooza, el espacio para los más chicos que evoluciona año a año y que tiene recreación para toda la familia.