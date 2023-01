Guillermo Francella contó el complicado momento que vivió a la salida del teatro

"Pero anoche se puso una chica frente al capó. No podíamos avanzar y teníamos miedo de pisar a alguien. Los policías siempre nos ayuda muchísimo a cruzar. Ellos la querían correr, pero ella se resistió", contó el actor.

Afortunadamente Francella no sufrió ningún daño. "Fue un momento incómodo, pero no me pasó nada a mí", cerró el protagonista de la sitcom que ahora se convirtió en una obra de teatro que quedará grabada entre las más vistas, con decenas de funciones vendidas anticipadamente.

Francella es acompañado por Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi, quienes despliegan todo su humor y carisma en la puesta teatral de la serie que se convirtió en clásico de la televisión argentina a través de la pantalla de Telefe.