Guillermo Andino reveló que le pidió al obstetra de su pareja Carolina Prat que adelante el nacimiento de Sofía para que la fecha coincidiera con el aniversario del gol de Juan Carlos "Chango" Cárdenas en la Copa Intercontinental para Racing. La revelación generó críticas por considerarse un caso de violencia obstétrica.

Entre risas, el conductor afirmó en Metro y Medio que se lo reveló a su pareja ocho años después: “Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto para que fuera el 4. Él no entendía nada de fútbol pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dijo que no había problema".

"Lo que pasa es que Caro tuvo un trabajo de parto de 10 horas y yo dije 'Uy mamita si metí la pata me mata'. Finalmente nació Sofi el 4 de noviembre, el día del gol del Chango en Montevideo", afirmó Andino sin ningún remordimiento por lo que en el ámbito de la salud se denomina violencia obstétrica.

Durante el reportaje, el periodista se encargó de subrayar que todo lo hizo a espaldas de su mujer: "Recién le conté a Caro 8 años después", afirmó.

Embed Esto pasa MUCHO! Y no solo por un marido que quiere ver fútbol! Sino por un médico que se tiene que ir de vacaciones! Ahi es cuando hablamos de cesáreas innecesarias! Infórmense, que no nos hagan creer que partiendo siempre estamos en peligro! https://t.co/fZdzXOxymF — PAULA (@paulitachaves) October 9, 2019

Una de las primeras mujeres que se manifestó con fuerza sobre esta confesión fue Paula Chaves, a través de un hilo de Twitter, dijo: "¡Esto pasa MUCHO! ¡Y no solo por un marido que quiere ver fútbol! ¡Sino por un médico que se tiene que ir de vacaciones! ¡Ahí es cuando hablamos de cesáreas innecesarias! ¡Infórmense, que no nos hagan creer que partiendo siempre estamos en peligro!"

"¡Muchas mujeres dicen, la cesárea me salvo a mi bebé! Por algo estamos x encima de los % de la organización mundial de la salud! ¡Claro que aplicada correctamente salva vidas, pero hay muchas veces que son MENTIRAS del médico para acomodar su agenda!", continuó.