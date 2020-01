Guillermina Valdes reveló por qué sus hijos no salen en las fotos

Guillermina Valdes fue duramente criticada en Instagram por no compartir fotos junto a Helena, Paloma y Dante, los hijos que tuvo con Sebastián Ortega. Siempre se la ve junto a Lolo, el fruto de su relación con Marcelo Tinelli, y a sus seguidores les pareció muy raro.

Cansada de que la cuestionen, la modelo tomó la palabra en una imagen en la que aparece con Lorenzo y fue contundente. "No me pregunten por qué no publico fotos con mis otros hijos. A los adolescentes (tienen 4, 17 y 19 años) en general no les simpatiza sacarse fotos con sus progenitores, por los menos los míos", aclaró.

La última vez que se la vio con su hijo mayor fue el 16 de noviembre, cuando posaron en un día de sol radiante. Semanas atrás, el 5 de agosto, saludó a su hija Paloma por su cumpleaños y dejó en evidencia que es un calco de ella.

La que más detesta ser retratada es Helena, que apareció en la cuenta de Instagram de Guillermina el 3 de junio pero toda tapada. "Es la mujer con el corazón más grande que he conocido", dijo su mamá.

Los tres nietos de Palito Ortega y Evangelina Salazar tienen una excelente relación con Marcelo Tinelli, que en varias oportunidades remarcó que los ama porque "son sus hijos del corazón".

Los tres nietos de Palito Ortega y Evangelina Salazar tienen una excelente relación con Marcelo Tinelli, que en varias oportunidades remarcó que los ama porque "son sus hijos del corazón".