Guillermina Valdes, modelo actriz y pareja de Marcelo Tinelli, volvió a ocupar una de las sillas del jurado de "Genios de la Argentina", el nuevo segmento de "ShowMatch". Se lució en sus devoluciones pero tuvo una reacción inesperada cuando el conductor le pidió que desfilara y luciera su look.

"Un aplauso fuerte para presentar a la mujer más linda de la Argentina, no se ofendan, pero es mi mujer. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Guillermina Valdes", fueron las palabras de Tinelli al presentarla.

"Le voy a pedir que desfile… por qué dice que no, ella maneja…", se sorprendió Marcelo ante la negativa de la modelo. Finalmente, accedió a un desfile rápido y con un paso de comedia salió rápido de escena.

Recordemos que el viernes 6 de mayo, Valdes asumió el desafío de reemplazar nada menos que a Valeria Lynch en el jurado del nuevo concurso de talentos de ShowMatch. La cantante tuvo que dejar por un día su lugar, a raíz de un compromiso profesional que ya había asumido previamente.

Sin embargo, antes de salir a escena, su actitud era muy distinta. Nervios, ansiedad, emoción y, claro, también un poco de miedo, que ella misma evidenció con el clásico gesto de juntar los dedos.

En uno de los programas, Guillermina Valdes se emocionó hasta las lágrimas por la historia de un joven trans que participó del certamen. "Tenés una nobleza que no se ve comúnmente, cuando hablás de vos y de tu mamá. Más allá de la técnica, la canción fue un collar de perlas en la que el hilo fue tu emoción. Felicitaciones", fue su devolución al participante.

Luego, la empresaria charló con Ángel de Brito en CNN Radio y dejó la puerta abierta a nuevos reemplazos al admitir que "no me esperaba la propuesta de ser jurado y dije por qué no hacerlo. Lo disfruto mucho".

"La gente en el interior es muy cariñosa y lo disfruto mucho. Está bueno porque es una mirada diferente como le puede pasar a cualquier espectador. Me encanta la música desde chiquita y mi mirada no está contaminada", explicó la mujer del conductor.