La muy debatida pero exitosa película de Todd Phillips sobre el origen del villano de los comics "Guasón'' encabezó la lista de candidatos a los Premios de la Academia con 11 nominaciones, mientras que la épica de la mafia de Martin Scorsese "El irlandés''; el cuento de hadas sobre Los Angeles en los años 60 "Había una vez en Hollywood'', de Quentin Tarantino y el retrato de Sam Mendes de la Primera Guerra Mundial "1917'', todas le siguieron de cerca con 10 nominaciones cada una.

Esas cuatro estuvieron entre las nueve postuladas a mejor película ayer, cuando se hizo el anuncio de las nominaciones a la 92ª entrega de los Premios de la Academia. Las otras fueron: "Parásitos'', "Mujercitas'', "Historia de un matrimonio'', "Jojo Rabbit'' y "Contra lo imposible''. De esta manera, Netflix lidera, por primera vez en la historia, los premios Oscar con un total de 24 nominaciones.

Aunque se anticipaba que le iba a ir bien a "Guasón"' en las nominaciones del lunes, el abrumador apoyo de la Academia a una película que estuvo lejos de ser una favorita de la crítica resultó inesperado. Las candidaturas del filme incluyen mejor actor para Joaquin Phoenix y mejor director para Phillips.

Las candidatas a mejor actriz son: Cynthia Erivo por "Harriet'', Scarlett Johansson por "Historia de un matrimonio", Saoirse Ronan por "Mujercitas"', Charlize Theron por "El escándalo'' y Renée Zellweger por "Judy''.

Por el premio al mejor actor, Antonio Banderas fue elegido por su trabajo en "Dolor y gloria'' de Pedro Almodóvar , y tendrá enfrente a Leonardo DiCaprio por "Había una vez en Hollywood''; Adam Driver, por "Historia de un matrimonio", Jonathan Pryce, por "Los dos papas'', y Phoenix por "Guasón"'.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Kathy Bates por "Richard Jewell'', Laura Dern por "Historia de un matrimonio", Scarlett Johansson por "Jojo Rabbit'', Florence Pugh por "Mujercitas"' y Margot Robbie por "El escándalo".

El premio al mejor actor de reparto se lo disputarán Tom Hanks por "Un buen día en el vecindario", Anthony Hopkins por "Los dos Papas"', Brad Pitt por "Había una vez en Hollywood'', Joe Pesci por "El irlandés" y Al Pacino, también por el filme de Scorsese.

Las candidatas a mejor largometraje internacional son "Corpus Christi'' de Polonia; "Honeyland'' de Macedonia del Norte; "Les Miserables'' de Francia; "Dolor y gloria'' de España y "Parásitos" de Corea del Sur.

Los nominados a mejor director: Bong Joon Ho por "Parásitos", Sam Mendes por "1917'', Todd Phillips por "Guasón", Martin Scorsese por "El irlandés" y Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood''.

Por 87ª ocasión, la Academia no incluyó a ninguna realizadora en la categoría de dirección pese a que fue un año histórico para las mujeres detrás de las cámaras.

"Mujercitas" fue nominada a mejor película, y muchos sentían que Greta Gerwig se merecía una segunda nominación como directora después de la que recibió por "Lady Bird'' en 2018. Una nueva mención la habría convertido en la única cineasta dos veces postulada en esta categoría. Pero no fue así. "Felicidades a esos hombres'', dijo Issa Rae, quien presentó las candidaturas junto a John Cho.

Y continuando una tendencia preocupante que los Premios de la Academia no parecen resolver: en las categorías de actuación fue casi un "OscarTanBlanco", con apenas una nominada de color, Cynthia Erivo de "Harriet'', entre los 20 candidatos.

La ganadora del Globo de Oro Awkwafina "The Farewell" no tendrá oportunidad de competir. También fue una mañana dura para grandes figuras como Jennifer López, Beyonce y Robert De Niro.

A sus 50 años, López, pese a que fue nominada a un Globo de Oro y otros premios y recibió los más grandes elogios de su carrera por su interpretación de una bailarina nudista en Nueva York en "Estafadoras de Wall Street", no quedó entre las candidatas.

Beyoncé tampoco fue nominada en el rubro a mejor canción original por "Spirit", de "El rey león". Entre los candidatos quedaron Erivo, una doble nominada este año, por "Stand Up"; y Elton John y Bernie Taupin por "(I'm Gonna) Love Me Again" de "Rocketman".

A mejor documental compiten "American Factory", "The Cave", "The Edge of Democracy", "For Sama" y "Honeyland". Y por mejor película animada "Cómo entrenar a tu dragón 3'', "Toy Story 4'', "Perdí mi cuerpo'', "Klaus'' y "Sr. Link''.

Argentinos

Entre los nominados, hay tres argentinos: se trata de Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda, que figuran en la categoría de efectos especiales, por su trabajo en "El irlandés".

Por segundo año consecutivo la ceremonia de los premios Oscar se realizará sin anfitrión. La gala será el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Angeles y se transmitirá en vivo por la cadena ABC.

glorioso. "Guasón", de Todd Philips con Joaquin Phoenix, cuenta la historia del villano de Batman.