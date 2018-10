El miércoles 17 de octubre es la fecha elegida por Telefe para estrenar "Morir de amor" con Griselda Siciliani.





La actriz reveló detalles de cómo será su papel en esta nueva ficción: "Morir de amor va, en principio, de una mujer que se encuentra con un diagnóstico terminal. Elena trabaja en el sistema de salud, es abogada de una prepaga y está en contacto todo el tiempo con personas que viven lo que ahora ella va a vivir. Muestra un poco qué es lo que le pasa a esta mujer, cuando tiene que enfrentarse con lo que siempre fue su vida cotidiana pero le pasaba a otros".





"Y en este camino que empieza Elena, que se pone un poquito trash, conoce a un hombre que perdió a su mujer por una enfermedad. Y ahí empieza este vínculo con Juan, que es el personaje de Esteban Bigliardi. Y ese vínculo se empieza a poner bastante heavy, no se puede contar mucho, pero se empieza a poner potente", agregó entre misteriosa y picante.





Con respecto a cómo fue ponerse en la piel de este personaje, Siciliani explicó: "El desafío como actriz es meterme en un lenguaje tan sórdido. Por momentos es un personaje que tiene mucha más oscuridad que otros que he interpretado. Aparte del género, que es un género de suspenso y también de mucho drama. Este es un proyecto que requería para mí de mucha concentración y de meterme en lugares que muchas veces no queremos entrar, y bueno tuve que entrar estos casi cuatro meses de trabajo".





"Tienen que verlo porque es un programa distinto, es una producción enorme, son como películas. Los capítulos son como pequeñas películas por la calidad técnica y por el modo de producción, no se hace tanto en televisión, es un riesgo muy grande que toma Telefe. Y es una historia bastante dura, yo siento: 'Bueno, a ver quién se anima, quién la soporta'. Habla del dolor, de la enfermedad, del amor. Habla de muchas cosas que en general no se hablan y acá se muestran de una manera muy poética muy hermosa, con una directora divina que es Anahí Berneri. A mí me encanta", concluyó.