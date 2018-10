Griselda Siciliani reveló el particular pedido que le hizo su hija Margarita

Y admitió que una vez fue a un local y reconocieron a la pequeña y ahí Margarita les hizo un pedido a sus padres.

Margarita



"Me preguntó cómo la conocían y sabían cosas de ella, yo le expliqué y cuando entendió más o menos cómo era, nos pidió que no quería aparecer más. Yo no quiero aparecer ahí", comentó Griselda, contando que les pidió que no publicaran más cosas de ella en las redes sociales.

"Hablamos los tres y decidimos que ninguno iba a publicar nada. Yo le pregunté si le podía preguntar cada vez que quería subir algo pero me dijo que no: 'No quiero que subas nada', me dijo. Esos límites me sorprenden y me gustan", finalizó.