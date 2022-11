Griselda Siciliani: "Puse mi alma en este personaje, no me quedó otra"

“Yo hice un personaje de ficción que estaba en la imaginación de este gran director y le puse todo lo mío, guiada por él; entonces, él también tendría sus propias inspiraciones de guía, pero yo hice lo que quise y lo que estaba conectado con mi alma. Puse mi alma en este personaje, mi sangre. Sentía que él había abierto su corazón tanto con este guión que no me quedaba otra que abrir el mío y entregar todo lo que tenía”, le dijo Siciliani a Télam.

En el filme, que a partir del 16 diciembre también estará disponible en Netflix, la actriz, reconocida por varias tiras nacionales y de larga trayectoria en el teatro, interpreta a Lucía, la esposa de Salverio Grama (Daniel Giménez Cacho), un periodista que se fue de México con una mano atrás y otra adelante y que consiguió el éxito en Estados Unidos. Una especie de alterego del propio Iñárritu.

Como si se tratara de la premiación de la Academia de Hollywood, la historia está anclada en las semanas previas a que Grama sea galardonado en Los Angeles, mientras se debate entre si es merecido el premio o si es manipulado por Estados Unidos para lavar su imagen en América Latina. Una ficticia compra de México por parte de Amazon juega como telón de fondo.

Lucía es el amor, la dulzura y la consciencia del protagonista. Es el que lo baja a tierra, no con sermones, sino con ejemplos. Lejos del conflicto marital, Iñárritu elije que el personaje de Siciliani sea el sostén emocional y hasta ideológico de toda la familia, conformaba por un adolescente y una veinteañera, que viven bajo la amorosa sombra de un hermano mayor fallecido a las pocas horas de nacer.

“No es autobiográfica pero sí está inspirada -explicó Siciliani-. Es como una ficción acerca de esas ideas y ese conocimiento de estos personajes y de estas situaciones, una falsa crónica de unas cuantas verdades. No hablamos mucho de eso durante el rodaje porque Alejandro se encargó de que nosotros seamos esos personajes y no pensemos de ninguna manera que estábamos inspirados en alguien que existía”.

La filmografía en cine de Siciliani constaba, hasta “Bardo...”, tan solo de “El último Elvis”, de Armando Bo, y “Sentimental”, de Cesc Gay, dos películas de gran repercusión en festivales y en las que compartió elenco con íconos como Javier Cámara o Cacho.

“No quiero hacer películas por hacer, me siento una actriz muy de teatro y siempre me hago el espacio para poder ir todas las noches al teatro, algo que quita tiempo para filmar. No quiero hacer cualquier cosa porque no es mi ámbito, entonces cuando aparece una película que realmente me interpela, la hago. Así fue lo que apareció. Un privilegio total”, dijo la intérprete.

Siciliani comenzó la etapa de casting para “Bardo...” sin saber que detrás del proyecto estaba el director de “Birdman” y “El Renacido”. Luego de pasar varias etapas, se encontró cara a cara con el realizador en México, para quien audicionó en persona, antes de obtener el papel.

“Fue un shock -reconoció-, ahora lo dimensiono porque ya pasó todo, ya rodé la película, ya la vi. Pero en el momento sentí que haber hecho el casting con semejante director durante tantas horas ya tenía una ganancia suficientemente rica para mi experiencia. Y después todo lo que pasó, la experiencia de trabajar con él fue superadora a la fantasía”.

Más allá de la trama, el realizador de “Amores Perros” hecha rienda suelta a toda su creatividad en la dirección de cámara y el montaje. Se apoya en una cinta de fuerte presencia onírica, donde el espectador nunca sabe si todo sucede en la cabeza de Grama o en la de su familia. O si bien puede ser la imaginación de alguien por fuera de la historia que se muestra. Se trata de una cinta que sintetiza, en varias partes, el desorden mental de Riggan en “Birdman” con la grandilocuencia de “Babel”.

Esta puesta le valió a “Bardo...” la preselección para los Premios Oscar, un lugar que seguramente dispute con “Argentina 1985”, de Santiago Mitre. “Lo disfruto porque nos vamos cruzando en todos los festivales y están mis amigos, está Ricardo (Darín) y Peter (Lanzani). Es lindo y la película es maravillosa. Tengo el corazón partido, pero bueno, soy de ’Bardo’”, se sinceró entre risas.