Griselda Brasileña le dijo sí al "Bailando" de Tinelli y no al cine

Griselda Siciliani dijo que: "Por esta tan atenta y dedicada a lo teatral le presto menos atención al cine, que es un arte que amo". La actriz de "El último Elvis" agregó que le llegan muchos guiones pero "o no me han gustado o no he podido asumirlos por una cuestión de tiempo".

Sin embargo, integrar el "Bailando" (que forma parte del "ShowMatch" de Marcelo Tinelli por El Trece) "lo pude aceptar porque mi año estaba destinado a hacer esta obra y no podía hacer ficción". "El Bailando lleva muy poquitas horas, aunque sea el programa más popular de la televisión argentina, y me permite asumir una parte más lúdica, de juego y diversión".

La intérprete, que en televisión se lució en tiras como "Educando a Nina", "Farsantes" y "Sin código", dijo que al involucrarse en un proyecto "me interesa mi personaje, pero es una sumatoria de cosas".

"En otros momentos de mi vida ya con lo que el personaje me contara estaba bien, pero ahora, además, me intereso en quienes serán los compañeros y en quien asuma la dirección", concluyó Siciliani.