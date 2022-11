"Gran Hermano": Juliana reveló secretos sobre la intimidad dentro de la casa

Los panelistas de programa le recordaron a la ex hermanita que en más de una oportunidad había deslizado no creerle nada a Daniela Celis sobre su interés amoroso por Thiago Medina, y se refirió a ello como una estrategia por parte de su compañera. "La pasan bárbaro, están dentro de la casa. Hubo separación, pero hubo reconciliación y tenemos nuevo conejo en la casa. Yo siento que a veces ella le da mucha rosca a algo que él hace mucho más simple", comentó Del Moro.

https://twitter.com/aarontsuarez/status/1597411660657872896 juliana hablando de daniela literalmente dijo no soy tímida ni a palo #gh2022 pic.twitter.com/QwD0PLg9sA — aaron (@aarontsuarez) November 29, 2022

"¡Uy, esa negra igual es terrible! ¡Esa negra le quiere dar a todos! ¡Es terrible!", lanzó Juliana. La ex participante comentó que al principio del programa, tuvo la impresión de que Daniela fuese una persona muy extrovertida y "muy para adelante". Luego de ver un clip sobre los momentos más fogosos de Daniela y Thiago, Ceferino Reato le consultó a Juliana si confiaba en la pareja, y la joven respondió: "Yo los veo y a mi me encantan los dos, me gustan, me gusta la pareja que hacen". Sin embargo, también añadió: "Sentí que (Daniela) empezó todo como a querer acoplarse a él".

Daniela y Thiago batieron el récord sexual de la casa - Gran Hermano 2022

Juliana también habló sobre el fuerte cruce que la enfrentó a Romina, cuando la ex hermanita le habló de sus hijas fuera de la casa y lanzó un comentario que provocó una gran pelea. En aquella ocasión, Juliana había comentado que ella no podría hacer lo mismo que hizo Romina al dejar a sus hijas tan pequeñas para entrar a la casa.

"Ella no se lo tomó a mal cuando se lo dije. Realmente, en el momento, no lo dije con mala intención, y de hecho, yo creo que después, el comentario de las chicas hacia Romi hizo que ella se de cuenta", declaró la santafecina. "¿Vos decís que las chicas aprovecharon esa frase que vos dijiste?", le preguntó Del Moro. "Sí, totalmente. De hecho, ella me dice 'yo no me lo tomé mal en ningún momento, cuando vos me decís eso' ".