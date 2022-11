"Gran Hermano": una nueva y polémica frase de Alfa generó revuelo y disgusto en las redes

Sentados en el sillón, mientras miraban el partido, Coti, una de las participantes más fuertes de la casa, le ofreció un banderín de Argentina, pero Alfa le respondió "No, jamás. Esta es mi bandera" y señaló su pañuelo en donde tenía una bandera de Estados Unidos.

https://twitter.com/EnAfter/status/1595043386830258176 Aca les dejo el video en mejor calidad. Alfa sorete rechaza la bandera argentina. viejo degenerado vendepatria. WALTER AL 9009. #GranHermanoArgentina #GranHermano #GH2022 #GH22 pic.twitter.com/j8VyKC5sfR — Pablo Andrés Taboada (@EnAfter) November 22, 2022

"No, no, no. Uh no. ¿Entonces qué hacés acá mirando el partido?", le respondió su compañera al escuchar la inesperada respuesta de Walter. El clip en donde ocurre este intercambio se volvió viral en las redes y generó mucha polémica entre quienes lo apoyan y quienes dejaron de defenderlo.

https://twitter.com/skyisthelimitni/status/1595285620276051968 piden "WALTER AL 9009", "ALFA AL 9009", pero el viejo es el ÚNICO q cantó el himno con una mano en el corazón, y ustedes lo tachan de antipatria, digan lo q quieran. #GH22 #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/q5Qao1CROw — (@skyisthelimitni) November 23, 2022

https://twitter.com/Gianferreyra_/status/1595150318052216832 Cornudas en Twitter:

- “Ayyy Alfa es un cipayo vende patria, ahora quiero que se vaya ”



LITERALMENTE ALFA: pic.twitter.com/8mCFL909kJ — Gian del 17% (@Gianferreyra_) November 22, 2022

https://twitter.com/_nachosan/status/1595074399258148865 le ofrecieron una bandera de argentina a alfa y dijo "no, jamás, esta es mi bandera" y se señaló la de estados unidos que tiene en la pelada hoy me bajé oficialmente de la jeep del viejo hijo de puta este. a los anti patria absolutamente nada. — nachosan (@_nachosan) November 22, 2022

https://twitter.com/birratina/status/1595068567086571522 alfa miro el partido de la selección con un pañuelo de eeuu y tiraba comentarios de q su pais es ese y no argentina, cae en placa el miercoles y rompe el récord de juan de votos en contra pic.twitter.com/iccKRXz0AQ — mart!na (@birratina) November 22, 2022