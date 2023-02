"Gran Hermano": tras la salida de Alfa, las redes sociales bendijeron a la Tora

Todavía no mostró sus cartas, pero está claro que Lucila ahora irá por Camila , que desde que se sumó al programa buscó refugio bajo el ala de Alfa y ahora quedó desprotegida. Ya lo había insinuado cuando en su última nominación se quejó de la estrecha relación entre Camila y Alfa. "Si la ves a Camila acostada en los pies Alfa, con un remerón, en bombacha y los pies así, creo que no hacía falta" , disparó suspicaz, minando a sus dos rivales de más cuidado.

La Tora Gran Hermano.jpg

"Yo no meto cizaña, aunque tampoco soy libre de pecados, no soy una puritana. Si tengo un problema, te hablo y te dejo en claro de que no me caés bien", opinó la Tora sobre su conflictiva relación con Camila. "Ahora va a seguir pegada a Marcos para que la gente no la toque. Pero bueno, en algún momento, como dijo Alfa: podés engañar poca gente por mucho tiempo, pero no engañar mucha gente durante mucho tiempo", añadió, revelando su estrategia.