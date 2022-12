"Gran Hermano, en llamas": La mamá de Agustín emitió un comunicado contra Santiago del Moro

Tan grande fue el revuelo que se armó, que en la previa a la gala de eliminación, Mariel Guardis, mamá de Agustín, emitió un comunicado mediante su cuenta de Instagram, en el que contó el calvario que vive su familia desde que se suscitó esta situación y se manifestó en duros términos contra el animador del programa, a quien acuso de haber estigmatizado a su hijo.

“Expresamos nuestro repudio hacia dichos vertidos por el Sr. Santiago del Moro, que en la emisión pasada sostuvo que Agustín ‘pasó de ser abusado a ser abusador’. Es decir que nuestro hijo en primera instancia fue abusado dentro de la casa de Gran Hermano y desde la producción del programa no adoptaron temperamento alguno para analizar la situación y el participante que supuestamente abusó de él”, señaló sobre el incidente que Agustiín vivió con Thiago.

image - 2022-12-13T084315.552.jpg

“Por otro lado, respecto de los dichos en los cuales Agustín comenta que ‘tendría’ fotos guardadas en un drive, sostenemos que es prematuro hablar de ‘delito’. Cuando no existe una potencial víctima, ni prueba suficiente que así lo acredite”, continuó. en un intento de mostrar que su hijo dijo lo que dijo como una estrategia en el juego.

Asimismo, señaló: “Por lo dicho solicitamos que el Sr. Santiago del Moro se retracte públicamente de las acusaciones hacia Agustín y en adelante la producción del programa y/o panelista, eviten comentarios que lesionen directa o indirectamente su honor, de lo contrario se iniciaran las acciones legales correspondientes”.

Si bien el texto se dio a conocer el viernes por la noche, Del Moro habló del tema e hizo hincapié en sus declaraciones: “Quiero hacer una aclaración, no soy mucho de hacerlo, pero hoy sí. Yo no dije públicamente que Agustín era un abusador, sino que dije cómo pasó en la opinión pública de ser un chico que era un abusado a que lo tilden de abusador. Lo que es cierto es que lo que él dijo roza el delito, porque decir que uno tiene fotos privadas de las personas para exponerlas es una extorsión. Si me expresé mal pido disculpas, principalmente a su familia, porque no quiero que nadie salga herido, porque capaz es parte de una estrategia que no entiendo”.