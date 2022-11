Gran Hermano: Juliana apuntó fuerte contra Alfa en LAM

Uno de los temas que tocó la ex hermanita fue la situación con su compañero Walter "Alfa" Santiago. Ángel De Brito le preguntó a "Tini" qué opinaba sobre la situación que vivieron Alfa y Coti y la joven tuvo una contundente respuesta. De Brito le consultó si creía que Walter debía ser expulsado y Juliana contestó: "Sí, lo he pensado, porque siento que se sobrepasó todo tipo de límites. Hay cosas que hoy por hoy ya no son aceptables".

La participante explicó: "A mi me pareció terrible. Yo estaba ahí, estábamos acostados con Maxi. El (Alfa) empezó a hacer comentarios como 'ehh cotita esto'. Ya el tono de voz a mi no me gustó". Luego agregó: "Claramente es de otra generación, tiene otra cultura, es un hombre grande. Había muchas cosas que no lo defendía pero trataba de entenderlo". Juliana explicó que al principio, todos buscaron entenderlo, pero con el pasar del tiempo, Walter nunca quiso entender a los jóvenes.

https://twitter.com/eeemiliano/status/1597742741202808833 Juliana: Alfa tiene comentarios desagradables todo el tiempo, con las chicas, con los gays, etc #LAM #GranHermano pic.twitter.com/HOx2BMrVh4 — emi (@eeemiliano) November 30, 2022

Juliana también comentó que Alfa es una persona que tiene comentarios fuera de lugar todo el tiempo: "Vive haciendo comentarios ofensivos, no solamente para con las chicas sino para gente gay, muchos comentarios". Estefi Berardi, panelista de LAM, le comentó a la ex participante que desde afuera no se pudo ver la situación y le preguntó si Alfa se encontraba desnudo. "Justamente el entra, que dice 'me voy a cambiar, Cotita date vuelta' ", contó Juliana y agregó que es mentira que estaba imitando al "Conejo". "No, mentira. Yo no lo tomé ni ahí", sentenció la ex hermanita.