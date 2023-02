"Gran Hermano": Camila se metió en la cama, quiso besar a Marcos y piden que la expulsen

El blanco de la denuncia es Camila , la pianista de 21 años oriunda de Ituzaingó que contó con la protección de Alfa hasta que fue eliminado el domingo pasado. La joven confesó que está enamorada de Marcos e intentó seducirlo en más de una ocasión , pero no tuvo suerte. Tanto fue así que después de varios escarceos el salteño le dejó bien en claro que no quería vuelva a tocarlo.

Al difundirse el momento, en el que se ve claramente que Marcos está muy incómodo, sus fans, una legión fiel que está convencida de que debe ser el ganador del juego, reclamaron que Camila sea expulsada de la casa . Todavía no hubo reacción de Gran Hermano, aunque no se descarta que pueda sancionar a la participante de Ituzaingó, como lo ha hecho antes con otros jugadores.

Marcos bajó de peso y está preocupado

Marcos es hoy el gran candidato para ganar el reality. Él no lo sabe, pero es el preferido de los fans del programa, no solo porque es buenmozo y de carácter amable sino también porque hasta ahora ha mantenido firmes sus convicciones. Sin embargo, tiene un problema: no aguata más perder la prueba semanal que obliga a los participantes a contar con la mitad del presupuesto y por lo tanto a racionalizar la comida.

>> Leer más: "Gran Hermano": Romina sorprendió al comunicar a quién decidió salvar de la placa

En el ultimo tramo del programa, pasó hambre y bajó de peso, tanto que tuvo que hacerle otro agujero al cinturón porque le quedaba grande. Lo alienta el hecho de que al reality le queda solo un mes y que una vez que abandone la casa podrá ir al nutricionista y comer, como el mismo confesó, el plato que más le gusta: el locro. Mientras tanto resiste y lo hace sin mala cara, otra prueba de que es un crack.

Otra prueba de su carácter la dio en diciembre, cuando le confío a Agustín que no quería repetir porciones para no perjudicar a ningún compañero. “Estás muy flaco, te desinflaste”, le dijo Frodo, pero él se negó a pedir más alimentos. Como si fuera poco, esta semana Julieta y Daniela se olvidaron lo único que les había pedido del súper: una caja de té para merendar.