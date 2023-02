"Gran Hermano": Alfa le puso el pecho a las críticas de sus ex compañeros y negó todo

Pese a que Alfa aseguró que no quería discutir ni revisar el pasado, Juan, que también se peleó con él mientras estuvieron confinados, le cuestionó sus actitud despectiva con sus compañeros. De hecho, en un momento dijo: “Juan era un resentido porque se pasaba 24 hora manejando un taxi”. Su respuesta no se hizo esperar.

“Antes que nada les mando un beso a todos los tacheros, orgulloso de ser taxista", le replicó Juan, y agregó: "Y a este personaje le digo: ‘tenés que agradecerle a Martina que te salvó la primera semana porque te hubieras ido en la primera placa. Decís que es un juego y cada persona que salió la maltrataste adentro de la casa. Me banqué un monton de situaciones con vos, que me dijeras ‘rata inmunda’, ‘mala persona’, ‘pobre tipo’”.

Embed

Juliana se sumó a las críticas y le preguntó por qué nunca se adaptó a sus compañeros y por qué si amaba tanto a Romina la atacó tanto en las últimas dos semanas. “Yo nunca amé a Romina, había una relación de compañerismo porque los dos éramos de otra generación, no teníamos veinte años, nos gustaba cocinar”.

“Yo no fui a buscar amigos a la casa”

“Yo no fui a buscar amigos a la casa”, explicó con suficiencia Alfa, y al ser cuestionado por sus críticas a Ariel por su sobrepeso señaló: “A mí me decían viejo choto, no pido disculpas por eso. Me dijeron ‘mirá si le da un infarto’, pero no me tiene que pedir disculpas Maxi por eso. No soy gordofóbico, porque pesé 30 kilos más que ahora".

Martina lo acusó de haber "maltratado a todas las mujeres. Alfa le preguntó en qué momento la había agredido a ella, y la profesora de Educación Física le respondió. “A mí no porque yo te frené el carro”. “¿En qué momento me frenaste vos?”, le replicó Alfa, y ella respondió: “Conmigo no te metiste porque te frené el carro muchas veces".

"Lo que hiciste adentro no estuvo bueno y estaría bien que pidieras perdón. Le dijiste a Mora que se fuera a dormir desnuda, en la segunda semana del juego”, aseguró Martina, y recordó: “Fue cuando las chicas estaban todas enfermas y yo les pregunté a ustedes, los varones, si podía ir a dormir a su pieza. Vos me hiciste un chiste diciendo que iba a haber una orgía ahí adentro”.

"Ustedes no tienen conciencia de que éramos 18 personas adentro de un 2 ambientes. Te pido disculpas Ariel, pero a veces uno pierde noción de lo que dice y de lo que hace”, explicó Alfa, quien, cuando le preguntaron si hubiera tenido un romance con Camila dentro de la casa, respondió tajante: "No". Y aclaró que "tampoco afuera".