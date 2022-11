Gran Hermano: Alfa hizo una inesperada confesión sobre la Tora

"A la única que a veces extraño porque su presencia era fuerte y no así nomás, es a 'la Tora' ", lanzó Walter. Lucila fue quien le aconsejó también hablar con Romina cuando estos se habían peleado y "Alfa" amenazó con dejar la casa. Habiendo pasado cinco galas de eliminación, Walter aseguró que la recuerda con nostalgia.

"De la gente que se fue, la única persona que extraño su presencia aunque haya tenido quilombo, roces y puteadas, es 'la Tora'. El resto, para nada. No hubo una mañana en la que no me haya cruzado con ella y no me diga 'Alfita, buen día, ¿tenés café?' ", recordó el más veterano de la casa.