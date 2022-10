Gran Hermano 2022: quién es Tomás Holder, el influencer rosarino igual a Ricardo Fort

De los 18 participantes que disputarán el premio mayor del reallity show, $15 millones y una casa, fue el influencer nacido en Rosario quien más dio qué hablar en las redes sociales. Y eso que en el elenco había otras figuras llamativas, una ex diputada del Frente de Todos, una modelo que solo toma champagne y un repositor del Mercado Central.

Holder tiene 21 años, tiene el cuerpo cuidadosamente trabajado en el gimnasio, le gusta la noche y la fama. “Me dedico a todo lo que es redes, presencia en los boliches. Hago un personaje de un ‘Tincho’ medio clasista, medio homofóbico, típico rugbier, que a la gente la hace reír mucho y me encanta”, confesó a presentarse en el programa.

Así ingresa TOMÁS a la casa y se convierte en un jugador de #GranHermano



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6jikuoa pic.twitter.com/6PGPd1aFNu — Gran Hermano (@GranHermanoAr) October 18, 2022

“Considero que soy una persona muy avasallante y una persona muy fuerte”, se ufanó Holder, y añadió: “Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta. Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo a la casa entro a jugar y ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”.

Sus palabras, su apariencia física y, sobre todo, su inesperada irrupción en la “casa más famosa”, donde había concursantes de Córdoba, , Salta y Corrientes, llamó la atención de las redes, sobre todo de Twitter, donde se multiplicaron los memes que destacaron su presencia en el programa y, por supuesto, su parecido con Ricardo Fort.

Tomas Holder: "Entré para seguir monetizando las redes. Que la gente sepa que detrás del personaje hay una persona".

“Soy querido o odiado, no tengo punto medio”, dijo el rosarino, como una premonición. En paralelo, una usuaria de Twiiter escribió: “Estamos todos de acuerdo que Tomás Holder es la versión low cost de Ricardo Fort, ¿no?”. Y otra la secundó: “Tomás Holder es la reencarnación de El Comandante, chicos. Elijo creer”. El muchacho había logrado lo que quería que su nombre se multiplicara en el planeta mediático. Un primer triunfo.

ENTRA TOMAS HOLDER A #GranHermano