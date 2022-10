Gran Hermano 2022: Martina salvó a Alfa de la eliminación

A partir de ese momento, el público pudo comenzar a votar por quién quiere ver fuera de la casa de Gran Hermano. El primer eliminado se dará a conocer el próximo domingo. Pero hay un plus, y es que durante la semana, los competidores deben realizar distintos desafíos con los que ganan algunos beneficios.

La ganadora de esta semana fue Martina, quien ganó la prueba del líder con la que se obtiene inmunidad por una semana y se puede salvar a un nominado. Con ello decidió salvar al polémico Alfa. "Le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse más con las mujeres", declaró tajante la profesora. "Creo que, desde que entré, estoy jugando. No me importa lo que dure realmente, no vine a mostrarme ni a hacer pasarela. Vine a divertirme. Así que elegí pensando en el juego”, explicó la muchacha.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCj9VtehrvM6%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMIU5byhEEFYiMKaLP2gGcUNZCuVczNMmw1oLI4ZCfBLOTsZBDkgjThwfOzZArtcC71s22DDRb7GhZBAVLIgbVUKBEAQWVdUPfTNW1X8QufuUTRZBfChe3UhsEZALtb9DFFJRCIjqheScC23I0ia8ZCuIZC6o0xSZCvjDZCSqlm6qnmiaCKpxTpJmoZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Por su parte, luego de que su compañera lo salve, Alfa expresó: "Le agradezco a Martina y es como yo digo, nos estamos conociendo. A veces no hay que prejuzgar ni tratar mal. Espero que esto sirva para que podamos armar un grupo como amigos".