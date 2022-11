"Gran Hermano 2022": Alfa fue nominado por "una grave falta de respeto" a Coti

“Los tiempos han cambiado y hay cosas que se dicen o supuestas bromas que no pueden pasar más . Eso lo sabemos todos acá afuera y lo saben cada uno de los jugadores que está dentro de la casa más famosa del mundo”, añadió Del Moro, y sus palabras no hicieron más que alimentar el misterio.

Fue en ese momento cuando Del Moro pidió que se emitieran las imágenes que registraron el grave incidente que se dio en la casa más famosa de la televisión. Había ocurrido unas horas antes, se pudo ver en la transmisión en vivo de Pluto TV, y lo protagonizaron Walter "Alfa" Santiago y Constanza "Coti" Romero.

“Estaban en el cuarto de los chicos y había algunas chicas ahí. Alfa tuvo un comentario muy desafortunado y espantoso hacia Coti. Te vamos a mostrar toda la secuencia y te vamos a mostrar qué va a pasar con Alfa de ahora en más en este certamen”, anticipó con el ceño fruncido el conductor del envío.

En el video se ve a Coti, Maxi y Juan hablando en la cocina. “¿Se zarpó con vos, no?”, le pregunta el taxista a la joven. ”Sí. Yo le estaba diciendo basta porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Primero estaba acostado. Me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas. Tapate los ojos’. Me tapo los ojos. Él se levanta y se cambia y me dice ‘no me mires, me estás espiando’. Le digo ‘che, dejá de joder’”, dice Coti.

“Y en un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano así, tipo levantada y me dice ‘mirá, mirá, mirá'”, añade. De inmediato, se emitió lo que dijo Alfa: “Mirá ‘Cotita’. Diez de circunferencia ‘Cotita’, mirá un desodorante”. La consecuencia no se hizo esperar, Gran Hermano nominó a Alfa para la gala de eliminación del próximo domingo.

En el confesionario, Gran Hermano le dijo a Alfa: “Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento”.

Sin demora, Gran Hermano le comunicó la decisión a los participantes. “Ocurrió un episodio inaceptable en esta competencia que te tuvo como protagonista dentro de la casa”. dijo ante la sorpresa de los integrantes de la casa. “Mi decisión Walter, es que estás nominado”, finalizó antes de despedirse.

La casa quedó en silencio y la correntina rompió en llanto. “No te sientas culpable porque vos no hiciste nada. Vení dame un beso. Podés mirarme a los ojos y seguir normal. Yo ya te pedí disculpas en privado y lo hago de nuevo en público”, le dijo Alfa a Coti, quien se sentía responsable por el castigo que recibió el participante.

“Hablé con vos en privado. No tuve absolutamente nada contra vos, no quise hacerte daño, no quise acosarte como dijeron en algún momento. Entonces quiero que te sientes ahí y que no te sientas mal porque esto es un huevo y vos no te tenés que sentir culpable de nada”, añadió Alfa.