El nacido en La Plata había quedado mano a mano con Nacho , pero la diferencia entre ambos era notoria. Antes de que el conductor del reality, Santiago del Moro , revelara el resultado de la gala de eliminación, Agustín, también conocido como “Frodo”, le aclaró a sus compañeros que no tenía nada en contra de ellos, sino que lo que había hecho era parte de su juego.

Además, se mostró confiado en regresar a la casa más famosa del país pronto gracias a un repechaje. Entre el enojo y la emoción, “Frodo” les dijo a sus compañeros: “Disfruten mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver”.

En la placa también se encontraban Marcos, Julieta y Romina, siendo esta última la que más votos recibió, con el 6,42%.

Su eliminación fue una sorpresa tanto para él como para toda la casa, porque dentro del reality, muchos creyeron que Agustín era el jugador más fuerte.

Sin embargo, en las últimas dos semanas, el público comenzó a tener un cierto rechazo con el participante tras sus comportamientos y dichos fuera de lugar para su compañera Julieta, como así también otros comentarios que hizo sobre su vida íntima, los cuáles implicaba a vínculos que tuvo en el pasado.

Ni bien recibió la noticia, Agustín fue de inmediato a su cuarto y mientras agarraba su maleta dijo: “La p*ta madre, cómo me fue a ganar este pibe”.

Agustín se convirtió en el octavo eliminado de Gran Hermano 2022. Anteriormente, se habían marcha por decisión del público Tomás Holder y continuó con Martina Stewart Usher, Mora, Juan Reverdito, Lucila "La Tora", Juliana y María Laura “Cata”.

Con la salida de Agustín, son 10 los participantes que continúan en Gran Hermano 2022. Los que siguen en carrera son: Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Walter "Alfa" Santiago, Maximiliano Guidici, Constanza Romero, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Thiago Agustín Medina, Romina Uhrig y Alexis "Conejo" Quiroga.