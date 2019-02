Este fin de semana en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz Graciela Alfano dio detalles del episodio de abuso que sufrió de niña por parte de un vecino.

"Vivía pegado a mi casa. Mi mamá le daba la confianza de que me pasara a buscar por el jardín de infantes. Tengo 40 años de terapia hablando del tema. Cuando el adulto toca, el niño cree que tiene que ser así, que puede hacerlo, porque no te pone un cuchillo ni nada, sino que va incorporando ese contacto. Tengo recuerdos tremendos del aliento y cosas que no quiero contar", dijo la actriz.

Con lágrimas en los ojos, Alfano contó cómo esto afectó a sus relaciones y cómo afectó esto a su familia: "Cuando yo iba al colegio, en primer grado, tocaba a otras nenas de la forma que me habían tocado a mí. Desde la dirección llamaban a mi mamá y yo quedaba como que era una nena asquerosa", agregó.

Al ser consultada sobre cómo se sentía con esta situación Alfano dijo que se sentía "muy avergonzada". También contó qué le sucedió una vez que pasó por la puerta de la casa de su vecino, años después del abuso: "Un día estaba con el auto, lo ví salir y tuve ganas de atropellarlo, pero no lo hice. Más allá de lo que yo hubiese querido en ese momento, después de muchos años de terapia entendí que lo que la víctima necesita es justicia, que vaya preso, que la sociedad le dé la razón de que esto fue un gran daño que hizo".