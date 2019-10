Graciela Alfano reveló su secreto para verse cada día más joven

La actriz y conductora Graciela Alfano reveló la técnica que utiliza para verse cada días más joven. "Básicamente empecé meditación hace un tiempo y me hace muy bien porque te enseña a no gastar energía en las cosas que no tienen importancia, entonces, tenés mucha más energía para ser feliz y estar más contenta", dijo.

Alfano fue una de las celebridades que estuvo anoche en la primera entrega de los Martín Fierro a la Moda. En declaraciones a un medio porteño, la exmodelo fue más lejos y confesó: "En realidad, estoy bien con la vida, estoy contenta con mis vínculos, con mi trabajo. Todo eso me hace estar feliz porque estoy enamorada de cada día".



"Ahora me focalizo en lo que me gusta y quiero: en mi mirada, mi forma de ser, en mi cuerpo"

“Yo tengo un estado de alegría total cuando me despierto, estar viva me pone feliz. Lo que antes me generaba incomodidad o me enojaba por una cosa o por otra, ahora no vale la pena y no las tengo en cuenta”, aseguró.

>> Leer más: Pampita le dedicó el Martín Fierro a su hija Blanca, fallecida en 2012

Alfano manifestó que las cosas materiales pasaron a un segundo o tercer plano y que busca más la paz interior o espiritual. "Ahora me focalizo en lo que me gusta y quiero: en mi mirada, mi forma de ser, en mi cuerpo. Todo está elástico, tengo ganas, salto y voy a correr, salgo con mi perro, hago cosas tontas, pero están buenísimas”, reconoció.

“La felicidad te la da tu inteligencia cuando trabaja a tu favor, pero sos infeliz cuando tu inteligencia trabaja en contra tuya y en este caso yo les digo a las jóvenes que armen un estilo propio porque si te va bien vas a ser una maravilla, pero si te va mal, por lo menos, vas a hacer vos mismo”, aconsejó Alfano ante la consulta de brindarle un consejo a las próximas generaciones de mujeres que quieran verse bien