Gordon Raphael, entre el caos y el control

Gordon Raphael presentará su disco "Sleep on the Radio".

El día que conoció a The Strokes le cambió la vida a Gordon Raphael. Y los entonces imberbes Julian Casablancas y compañía tampoco volvieron a ser los mismos desde aquella noche. En el despunte del nuevo siglo Gordon había ido a un bar neoyorkino y terminó ofreciéndole a una banda por aquellos días desconocida producir su material. De ese encuentro germinaría el impactante "Is This It" (2001), y esos cuatro adolescentes eran The Strokes.

El ignoto productor le propuso a los jóvenes grabar "un demo verdaderamente sucio y barato; tres canciones en tres días y una producción sencilla y económica" y así, desde su pequeño estudio-sótano de Nueva York, nació aquel sonido como sacado de un garage de una banda de los años 70, la singular la voz de Casablancas como rugiendo detrás de un denso paredón de niebla y las guitarras filosas abriéndose paso en la interminable fiesta electrónica del amanecer del nuevo milenio. Sí, "Is This It" fue al menos como un disco salvador, algo que reinventó el rock en los primeros pasos del siglo XXI. Y allí, en aquel lugar y momento oportuno estaba nuestro hombre: Gordon Raphael, que luego produjo el segundo álbum del grupo, "Room On Fire", y tiempo después "Soviet Kitsch", de Regina Spektor.

Gordon Raphael, el hombre criado en Seattle, guarda una relación especial con la Argentina. Tiene una banda argentina, The Wild Cards, y también un álbum argentino recién editado, el psicodélico "Sleep on the Radio"; recitales programados en Argentina, entre ellos el de esta medianoche en Rosario, en Mono (Santa Fe 2398), en el marco del ciclo "Fresco", del que participará además Los Sucesores de la Bestia.

—¿Cómo fue tu crecimiento como músico y como productor?

—Comencé a tomar lecciones de piano a los 8 años. Mi padre era músico de jazz y también tocó canciones folclóricas de Estados Unidos con guitarra acústica cuando era un niño. No me importó demasiado la música hasta que tenía 10 años y escuché a los Beatles, Frank Zappa, The Doors y mucha música rock psicodélica que estaba por venir en la radio en ese momento. Cuando escuché a Zappa y Cream, y luego a Jimi Hendrix, ¡me volví totalmente loco!, y creo que en ese momento decidí que la música rock 'n' roll, los nuevos sonidos de la guitarra eléctrica, los teclados y las voces, eran lo más importante del mundo. En aquellos días, y más tarde en mis primeras bandas que comenzaron a los 13 años, nunca pensé en productores. Vería su nombre en mis discos, pero realmente no tenía idea lo que hacían.

—Pero seguramente alguna vez soñaste que alguien te iba a descubrir...

—A los 16 años comencé a soñar que alguien con mucho dinero vendría y ayudaría a mi banda, o que de alguna manera podría enriquecerme como los Rolling Stones o Led Zeppelin y tener mi propio avión y Rolls Royce; andar por ahí en una limusina y que tal vez tuviera una gran casa en California, con una piscina... ¡Parece una gran idea y esperaba que la música rock me diera esas cosas cuando yo tuviera 20 años! (risas)

—¿Por qué te convertiste en productor?

—Cuando tenía 19 años conocí a alguien llamado Brian Phraner que me mostró cómo podía hacer grabaciones muy elaboradas que sonaban como grandes sinfonías musicales de sonido usando solo una grabadora de cuatro pistas, una pequeña mezcladora y algunos efectos como echoplex y phase shifter. Mi gran sueño era poder escribir mis propias canciones, cantar y tocar la guitarra, ya que sabía tocar sintetizadores, órgano y piano. Creía que si aprendía a usar una grabadora y grabar las cosas correctamente, podría escribir mis propias canciones y nadie me vería hacerlo. Quería hacer canciones por mi cuenta sin un ingeniero o alguien que me dijera que lo que estaba haciendo estaba mal o no. Esto me dio más paz y más espacio para aprender a escribir y cantar. Una vez que grabé mi primera canción, pasé cerca de 20 años haciendo mis propias canciones todos los días, hasta que terminé unas 1000 canciones. ¡En todo ese tiempo, nunca quise grabar otras bandas, solo quería trabajar en mi propia música! Luego, en 1998, me mudé de Seattle a Nueva York, y algunas bandas me pidieron que las grabara. Dije que sí, y descubrí que era una muy buena forma de ganar dinero para pagar el alquiler y la comida, y también me ayudó a entender mi propia música de una manera extraña y excelente.

—¿Qué se necesita para ser un gran productor?

—Creo que necesitas un gran amor por la música, una comprensión de la composición de canciones, además de la capacidad de comunicarse con músicos y cantantes. ¡ciertamente ayuda si has hecho 10, 20 o 100 canciones realmente geniales!

—¿Qué parte del sonido de los Strokes fue de tu responsabilidad?

—Julian, como el principal compositor de canciones, suministró el tema principal para la pintura de esa música. La banda tocó con mucha energía y entusiasmo, con estilo y fuerza. Yo hice un marco para sus grandes pinturas y creo que capturé la esencia de lo que estaban haciendo, y lo que ellos querían para que el mundo entero pudiera escucharlo todo el tiempo.

—¿Eran muy jóvenes en ese momento?

—Tenían 20 y 21 años en ese momento, pero su inteligencia y habilidad musical ya estaban extremadamente desarrolladas. También tuvieron una gran comunicación entre ellos, ¡lo que me impactó! Incluso cuando tenían desacuerdos y peleas, eran muy maduros en la forma en que los resolvieron.

—Crecer en Seattle suena como algo extraordinario para un músico de rock, ¿cómo fue para vos?

—Cuando comencé en Seattle era muy difícil ser músico porque no era un trabajo muy popular allí. La mayoría de la gente trabajaba en aviones de Boeing y mi padre trabajaba en la universidad como profesor. No había muchas oportunidades de ganar dinero o tener una buena carrera si hacía música original en esos primeros días. Pero cuando Soundgarden, Mudhoney, Pearl Jam, Alice in Chains y Nirvana aparecieron en 1989, crearon una escena y un sonido que todo el mundo tenía en ese momento. Luego fue un gran momento para Seattle y la música, y todos obtuvieron ofertas de discos, y todos estuvieron de gira. Fue la "edad de oro" de la comunidad musical de Seattle. Estoy feliz de haber estado allí para eso

—¿Qué tiene de especial Argentina para vos?

—Desde el momento en que comencé a venir aquí noté que tenía muchas oportunidades para grabar bandas aquí y trabajar en excelentes estudios. Cuanto más tiempo me quedo más personas conozco, y encontré que todo el mundo aquí parece muy amable y abierto a mis ideas musicales. No sólo pude grabar a muchas bandas aquí sino que también comencé mi propia banda, The Wild Cards; grabé mi álbum solista y tuve muchos conciertos.

—"Sleep on the Radio" parece ser el producto de muchos años de trabajo, un disco muy pensado y con nada dejado al azar ...

—Cuando comencé a tocar con mis músicos argentinos en 2014, les mostré las mejores canciones que escribí durante toda mi vida. He grabado la canción entre 2 y 10 veces cada uno, en diferentes años en diferentes países y diferentes ciudades. Mi álbum fue grabado aquí en Argentina con mis músicos aquí, así que realmente es como un disco de grandes éxitos, ¡solo que en mi caso nadie escuchó mis grandes éxitos antes!

—¿Cómo será tu show en Rosario?

—Habrá mucho rock 'n' roll, y un hermoso equilibrio entre el caos y el control.