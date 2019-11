Gonzalo Heredia habló de la tensa relación que mantuvo con Araceli González durante las grabaciones de "Los ricos no piden permiso", tras las tensas declaraciones de ella en medio de la disputa judicial con Adrián Suar.

Con frases contundentes y dando a entender que se distancia de ella por sus valores, el actor contestó sobre el vínculo laboral, deslizando algunas indirectas.

"La verdad es que es un tema bastante delicado porque, primero, fue hace mucho tiempo y, segundo, porque trabajé con su hijo, Toto, que es una persona divina. No puedo mentir y decir una cosa por otra, cualquier persona que me conoce sabe que es o blanco o negro. Yo dentro de los grupos trato de ser muy positivo", comentó en "Los ángeles de la mañana".

"Tengo mis valores, nací en Munro, mi viejo es mecánico y a mí me inculcaron el laburo. Yo estoy mucho más cerca siempre de los técnicos que vienen de Ranelagh o de Caseros a las 5 de la mañana, que de todo esto", agregó.

Además destacó su modo de trabajar: "Tengo ciertos valores y principios. No quiero dar nombres, pero me ha pasado con otras personas también. Si no va, no va. Hay cosas con las que no transo y no me gusta transar y no me presto a eso. Sobre todo, no soy parte de ese séquito que se forma".

De todos modos, evitó referirse a la actriz en particular. "Todo el mundo sabe. Lo que a mí me pone contento es que en cada proyecto que me fui de Polka siempre me pasó que los técnicos me han despedido de una manera hermosa. Y no a todo el mundo le pasa eso. Yo trato de dar lo mejor en cada grupo, en cada proyecto, de ser uno más. No soy divo ni estrella ni me como cualquiera ni estas luces. No siempre pasa que te encontrás con personas que son así o que van por ese mismo camino. Cada uno hace la suya", cerró.