Golden Globes 2021: ¿donde ver las películas y series nominadas?

Mank, The trial of the Chicago 7, The Father, Nomadland y Promising Young Woman son las películas más prometedoras. En cuanto a las series y programas televisivos, además de The Crown se encuentran Schitt's Creek y Ozark, entre otras. ¿De qué se tratan y dónde verlas?

Mank

Es la historia de vida del guionista estadounidense Herman J. Mankiewicz mientras escribía Citizen Kane junto a Orson Wells. David Fincher es el director, que sigue la idea que tenía su padre Jack Fincher antes de morir en 2003, quien no pudo llevar a cabo esta película pero sí logró guionarla. Quien interpreta a Mankiewicz es Gary Oldman y el filme cuenta con la participación de Amanda Seyfried y Lily Collins, entre otros actores. Está disponible en Netflix.

"Mank es una historia del Viejo Hollywood que está más impregnada del Viejo Hollywood: su glamour y sordidez, sus jerarquías de capas de pastel, su corrupción y gloria que he visto, y el efecto es darle un esplendor vertiginoso de máquina del tiempo", escribió el critico Owen Gleiberman en la revista Variety.

MANK | Tráiler oficial | Netflix

The trial of the Chicago 7

Netflix tiene otra de las películas más nominadas bajo su comando. Basado en el hecho real que sucedió en 1969 cuando siete personas, conocidas como los Chicago Seven, fueron acusadas en 1969 por el gobierno estadounidense de conspiración e incitación a la violencia en las protestas que se llevaron a cabo en la Convención Nacional Demócrata en Chicago en el año 1968. "Pedían justicia en la calle. Harán historia en la corte", describe Netflix en su sinopsis.

The Trial of the Chicago 7 | Official Trailer | Netflix Film

The Father

Anthony Hopkins interpreta al personaje principal de esta historia el cual lleva su mismo nombre de pila. Acostumbrado a las visitas de su hija Anne, deberá acostumbrarse a pasar más tiempo solo porque ella se muda a París y él no está dispuesto a recibir ayuda de ningún tipo de persona, incluidas las acompañantes que Anne intenta ingresar a su casa.

El paso del tiempo y la vejez también son protagonistas de este relato que, aunque sea difícil ver para la familia y para el mismo Anthony, cada vez se apoderan de él más rápido. La mente empieza a fallar, desconfía de su familia y hasta de su propia razón. ¿Quiénes son las personas que están en su casa? ¿Dónde está su hija? ¿Dónde está él mismo?

“Sólo existe para presentar un elemento cruel de la condición humana de manera reconocible y lo hace como sólo el buen arte puede hacerlo”, escribió el crítico de IndieWire David Ehrlich. Distribuida por Sony Pictures Classics se estima que podrá verse en los cines a partir del 26 de febrero si estos vuelven a funcionar.

THE FATHER | Official Trailer (2020)

Nomadland

Basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century escrito por Jessica Bruder, y con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells y Gay DeForest en el reparto, es la historia de una mujer que decide comenzar una vida nómade luego de perder todo en la crisis de la Gran Recesión. Su destino es el oeste de Estados Unidos, donde la protagonista conoce personas durante el trayecto de la película y muestra cómo es mantener este estilo de vida nómade y llegar a estar satisfecho con uno mismo por haberlo elegido.

El estreno oficial fue el 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia y aún no se encuentra en ninguna plataforma. Sin embargo, el 19 de febrero hará su estreno en los cines aunque, al mismo tiempo, se realizará una función en streaming a través de Hulu para que también puedan verla en el momento.

Nomadland (2021) Tráiler Oficial Subtitulado

Promising Young Woman

Focus Features es la encargada de la distribución de Promising Young Woman, en español Una joven prometedora. Dentro del género del suspenso y la comedia, Carey Mulligan como Cassie tenía un futuro brillante por delante hasta que una serie de sucesos hicieron que nada pueda llegar a concretarse. Sin embargo, la protagonista dejó la tristeza de lado para vengarse de todos aquellos que hicieron que su porvenir sea incierto.

El 25 de enero tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance y todo indica que el 8 de abril llegará a los cines argentinos, sin embargo está disponible su versión en español en la web Cuevana.

Promising Young Woman (2020) | Tráiler Oficial Subtitulado | Suspenso

The Crown

Con 4 temporadas de 10 episodios cada una, la serie que se sitúa en Inglaterra con una Reina Isabel II interpretada en sus distintas edades por Claire Foy y Olivia Colman, es una de las que más nominaciones tiene en estos Golden Globes. Está basada en “The Audience”, una obra teatral de Peter Morgan y al igual que ella desempolva las historias dentro del Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street.

Left Bank Pictures y Sony Pictures Television produjeron para Netflix, donde está disponible para ver, esta serie que a medida que avanza descubre secretos, historias de amor, sucesos políticos y decisiones de la segunda mitad del siglo XX.

The Crown - Tráiler principal - Solo en Netflix

Schitt's Creek

Esta serie de comedia canadiense emitida por la CBC gira en torno a la vida de la familia Rose compuesta por Johnny, el padre; su esposa y exactriz Moira y sus hijos David y Alexis. Nunca han tenido problemas económicos hasta que pierden su fortuna por confiarle los negocios a un agente por lo que deben comenzar su vida desde cero. Lo único que les queda es un pequeño pueblo que compraron en broma para un cumpleaños llamado Schitt’s Creek, donde deberán levantar todo su dinero nuevamente cruzándose con personajes un tanto sofisticados.

La plataforma Netflix ha comprado los derechos de sólo 2 temporadas aunque para su público de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. De todas formas, en Argentina la posibilidad es verla por Movistar Play, donde hay además una gran variedad de audiovisuales para descubrir.

The Complete Schitt's Creek trailer

Ozark

Tiene 3 temporadas hasta el momento aunque está anunciada una cuarta a estrenarse en poco tiempo. Es una serie dramática distribuida por Netflix en la cual sus protagonistas deben mudarse desde Chicago a Ozark, Missouri para protegerse de los mafiosos. El personaje principal y padre de la familia Marty Byrde es interpretado por Jason Bateman y es, además, el encargado de blanquearle dinero a uno de los carteles de droga más importantes de México.