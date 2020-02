Gisela Barreto fue el blanco de las críticas en las redes sociales por una pregunta sobre el narcotráfico y en las redes no le perdonaron el papelón. Mientras entrevistaba al misionero fundador de la organización "Peregrinos del amor" preguntó si los "carteles" de la droga eran literalmente "los que están en la calle" y rápidamente se convirtió tema de conversación. Ahora, enterada de cómo se rieron de ella, hizo un insólito descargo.

"Me encantó la visibilidad que le dieron a Marino Restrepo y a mí en Twitter. ¡Fui TT gordo! Un beso a todos. I love you. Buen fin de semana", comentó mientras lanzaba besos en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego en una nota con Mitre respondió a las burlas: “La pregunta la hice porque no sabía de lo que estaba hablando. Soy periodista especializada en religión y defendiendo los valores. Le pregunté específicamente de los carteles. No tiene nada de malo”, explicó.

Y agregó: “No me duelen a mí las críticas de la gente, le tengo lástima a esa gente. Son gente vacía. No tienen nada que hacer en su vida, están prendidos a una red. Estoy ocupada en mi familia, en el aire libre. Eso te refleja el alma. Estas personas están en una red virtual tratando de no ver a nadie. Están en la tercera guerra mundial. Todo lo que digan me da igual”.

“Lo que hay en el alma se refleja en el exterior. Yo le agradezco a la gente. Quieren hacerme un mal, defenestrar a alguien y se ridiculizan ellos. Tienen mucho odio. El revoque que se ponen en la cara no les tapa la amargura. Las almas están detonadas, son almas que sufren. Son vivos muertos. Hay que vivir caminando en la tierra y con los ojos en el cielo”, manifestó.

Meses atrás, Gisela Barreto había protagonizado otros escándalos. Primero quedó en el centro de las críticas con sus declaraciones en torno a sus estrafalarias teorías sobre el sexo anal, luego apuntó a las vacunas y, más recientemente, a la autopercepción de los niños y niñas trans (que le valió una denuncia ante el Inadi).