Ginette Reynal habló sin tapujos sobre su pasado más oscuro

La conductora y actriz Ginette Reynal habló públicamente sobre una etapa oscura de su vida: la adicción a las drogas duras en la que cayó luego de la muerte de su marido.

El polista Miguel Pando falleció a los 43 años de un cáncer cerebral, el 24 de enero de 2011, y Ginette eligió "zambullirse" en la droga, según contó en el programa "Podemos hablar".

"Costó mucho porque yo elegí la negación. En vez de encarar el duelo, tirarme en una cama a llorar y ser una viuda, me dio mucho cagazo y me fui por otro lado: me zambullí a drogarme", le dijo a Andy Kusnetzoff.

Dijo que su adicción no pasó por "fumar un porro" sino que "consumía drogas duras. Y lo pasé mal, mis hijos la pasaron muy mal".

Y aseguró que fueron ellos quienes la "rescataron. Me sentaron un día y me dijeron: mamá, basta".

Aseguró que no hubo situaciones en las que sus hijos estuvieron en peligro. "Eso lo cuidé un montón, pese a mi locura. Pero sí estaba el día después. Los torturaba porque tenía un carácter de mierda, estaba de bajón", afirmó.