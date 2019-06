Gimena Accardi y Nicolás Vázquez están juntos desde hace diez años. Empezaron a salir cuando trabajaban en "Casi Ángeles" y se unieron en matrimonio en 2016, en una boda íntima rodeados de sus seres más queridos y frente al mar.

Si bien Gimena dijo no estar preparada para el poliamor, contó en qué circunstancias podría perdonarle una infidelidad a su pareja.

“Tendría que ver el contexto, pero probablemente si es algo light, sí. Que no se trate de una doble vida", expresó en "Los ángeles de la mañana". También aseguró que no son una pareja celosa pero que no le gusta ver cuando se besa con alguien en las novelas. "Cuando eso pasa me tapo los ojos", dijo entre risas.

Hace poco, en una entrevista con la revista Gente, Vázquez sorprendió al revelar que estuvo separado de Gimena y que nadie se enteró: "Durante el día yo grababa Mis amigos de siempre" y por la noche protagonizaba Stravaganza Tango. Ella hacía Dos pícaros sinvergüenzas. Ese vernos poco y el despegue de energías nos provocó fricciones. Nos tomamos un tiempo para ver qué sentíamos y estuvimos separados diez días".