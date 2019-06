Gianinna Maradona fue junto a su hijo Benjamín Agüero a Porto Alegre, a ver el partido decisivo de la selección contra Qatar por la Copa América. El conjunto de Lionel Scaloni debía ganar para pasar a cuartos de final. El equipo lo logró y nada menos que con un gol del Kun.

La hija de Diego fue relatando toda su alegría en las redes sociales y atendió a todos los que trataron a los Maradona de "yeta", ya que muchos dicen que cuando va un Maradona a ver un partido a selección pierde. "Acá las yetas oscuras les mandamos un beso", posteó junto a la foto de una amiga.

Gianinna también contó la emoción que le provocó ver a su hijo feliz por el viaje, el triunfo y porque el segundo gol lo haya hecho su padre.

"Se de tu felicidad, vi tu cara, tus saltos, tus gritos y tuve el privilegio de gritar con vos. Verte rezar, pedir al cielo, agarrarte las manos, morderte las uñas... Que lindo es verte tan GIGANTE! Me guardo para siempre ese abrazo y tus GRACIAS en el oído! Gracias a vos hijo mío, gracias a vos por esta hermosa y loca aventura", comenzó escribiendo.

"Gracias por bancarte las mil horas de caminata, la incertidumbre de no conseguir taxi para volver, el no quejarte ni una vez de que YO quien debía saber para donde ir, no tenía la menor idea! Gracias a quien hoy se convirtió en mi Ángel de la guarda, me guardo para siempre lo que hiciste hoy por nosotros! Que placer volver a verlos! Era el destino, justo esta ciudad. Gracias infinitas! A mis amigos que son todo terreno, a ellos les agradezco TODO! Hoy aprendí que tener una mamá que sepa ocupar su lugar y pueda enseñarles a sus hijos el amor hacia los propios es TODO! Y una vez más, vos sos mi prioridad, no mi escudo. Yo si el tuyo. Te amo con todo mi ser", concluyó.