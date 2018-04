En medio de los rumores de reconciliación que comenzaron a correr esta semana, Gianinna Maradona desmintió su acercamiento amoroso con su ex, Kun Agüero, papá de su hijo Benjamín.

"Ahora estoy soltera, solterísima. No tengo ni idea de dónde salió ese rumor. Este señor (por Ventura, quien lanzó la noticia) yo ya no sé cómo tratarlo. Hablo con respeto porque es un señor mayor. No sé de dónde sacó eso, yo viajo bastante para que Benja vea a su papá, pero no sé de dónde lo sacó", dijo en "Los Angeles de la mañana".

"Es el mismo que hace seis meses aseguraba que mi hermana Dalma estaba embarazada. Lo que me jode es poner el noticiero y que esté eso y que todo el mundo se haga eco. No está bueno. No quiero que le quemen la cabeza a mi hijo, que tiene 9 años y ya entiende absolutamente todo", afirmó.

"No, no hubo ninguna foto, nada, ni en pedo. No sé si es algo para que la gente se haga eco de lo que dice. Hay que chequear la información, no hay que decir por decir, porque hay un nene en el medio y no está bueno que se especule. No está bien", completó.