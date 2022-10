GH2022: Tomás Holder se quebró al recordar la enfermedad de su madre

"Soy mamengo, no tengo problemas en decirlo", dijo el rosarino a 24 horas de su salida de la casa

"Soy mamengo, no tengo problemas en decirlo", advirtió Tomás en el especial de "Gran Hermano" en el que respondió preguntas del panel y del conductor, Santiago del Moro. Y luego no pudo evitar las lágrimas.

Fue cuando se refirió a "un problema de salud" de su madre, sin especificar qué situación llevó a la mujer a terminar internada en 2020, aunque la propia Gisela había contado en una entrevista que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

"Fue súper difícil en todo sentido. Cuando vi a mi vieja internada me partió. Le agarré la mano, le dije que la amaba y que no me falte nunca", dijo, sin disimular la emoción.

Afirmó que su mamá es su "cable a tierra en todo sentido" y también se refirió a las consecuencias económicas que el episodio tuvo en su familia. "Mi vieja estaba quebrada mal, tuvo el problema de salud y no sabíamos qué hacer, no es una familia multimillonaria como quizás piensa alguno por los TikTok, y piensa que al ser influencer uno tiene todo y no es así".

"Yo no era conocido, tenía re pocos seguidores. Y tuve que bancar a mis hermanos, ser el hombre de la casa", recordó.

