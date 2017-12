Geraldine Chaplin: "Estuve 8 años sin hablar con mi papá"

La actriz Geraldine Chaplin, hija del mítico actor Charles Chaplin, estuvo anoche en "Debo Decir" y contó cómo era su padre y por qué él no le habló durante ocho años.

"Mi padre era muy severo, muy estruicto, muy victoriano. Pero era un padre que estaba, no estaba ausente", contó la actriz en la charla con Luis Novaresio. Reveló que durante 8 años su padre decidió no hablarle: "Desde que me empezaron a interesar los chicos hasta que ya no fui virgen".

Embed Geraldine Chaplin en @DeboDecirOK: "Mi papá tuvo una infancia muy terrible" pic.twitter.com/x5fc5v12Vz — América TV (@AmericaTV) 4 de diciembre de 2017

Hasta que un día, estando juntos en la mesa ella no comía y él decidió romper el silencio y preguntarle: "¿No te gusta?". Recuerda que esa fue la primera vez que le habló en 8 años y a partir de allí todo fue mejor.

"Era maravilloso", sostiene Geraldine. Sobre los beneficios de ser la hija del protagonista de "Charlot y el fuego" y "Tiempos modernos", contó: "Fue una ayuda, siempre. Me abría todas las puertas. En el colegio me hacía amiga de la mejor de mi clase y le decía: «S i me dejas copiar los deberes te invito para que conozcas a Charlot »".