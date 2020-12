George Clooney la pasó muy mal después de haber bajado 13 kilos

“Creo que me estaba esforzando demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando”, aseguró el ganador de dos premios Oscar en una entrevista. Clooney, quien también dirige la película, agregó que le tomó “algunas semanas mejorar y, como director, no es tan fácil porque necesitás energía”. “Estuvimos en este glaciar en Finlandia, lo que hizo que el trabajo fuera mucho más difícil. Pero ciertamente ayudó con el personaje”, señaló la estrella.

El famoso actor tuvo que dejarse una tupida barba para el papel, que al parecer no le valió ningún punto con su esposa, Amal, de 42 años. “Me dejé una barba grande y fea y a mi hijo le encantó porque escondía cosas en ella, de las que yo no sabía hasta que llegaba al trabajo y pensaba: «Oh, hay una pelota atascada en mi barba»”,deslizó. “Pero mi esposa y mi hija estaban muy felices cuando me la saqué porque era muy difícil encontrar una cara debajo de todo ese lío”, dijo entre risas.

Los Clooney son padres de los gemelos Alexander y Ella, de 3 años, y han pasado la pandemia en Hollywood Hills, California. “Realmente no nos hemos movido desde febrero”, afirmó la estrella.