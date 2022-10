Ganó seis millones en "Los 8 Escalones" y se retiró: "La tensión es muy grande"

Un participante ganó durante cuatro jornadas y acumuló un premio importante pero luego decidió no seguir y cederle su lugar a su compañero.

Un concursante de "Los 8 escalones del millón" se consagró ganador de cuatro ediciones seguidas, ganó unos seis millones de pesos y aunque podría haberse llevado más decidió no arriesgar su suerte y abandonar la competencia.

Su nombre es Jorge. En el último programa, al igual que en los tres previos, volvió a contestar bien una pregunta y se consagró ganador del día. En total, acumuló seis millones de pesos. Guido Kaczka, conductor del programa, destacó la participación de Jorge, y remarcó no sólo el premio en dinero sino el hecho de que ganó más que todos sus compañeros. Martín Liberman, miembro del jurado, aclaró: "Ganaste 4 programas sin equivocarte nunca, en dos finales tuviste un solo error. Sos el récord en un año y medio de programa".

La alegría era total pero antes de que el conductor pudiera volver a hablar, el participante tomó la palabra y dijo: "Me voy a anticipar a vos. Esto es algo impensado. Ni en el mejor de los sueños me imaginé que iba a llegar acá. El deseo de seguir está, pero la tensión es muy grande y hasta acá llegué", dijo y luego agregó: "Me va a dar un infarto".

PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA: ASÍ GANÓ JORGE LOS 6 MILLONES EN "LOS 8 ESCALONES"

Ante la decisión de no volver, Jorge, entre lágrimas, le cedió su lugar a su compañero con quien había llegado a la final.

"Aproveché la oportunidad que me dieron. Les agradezco mucho, infinitamente. Fue terriblemente bueno esto que me pasó, después de tantas malas. Es increíble. Pero no vuelvo, cedo mi lugar", sostuvo.