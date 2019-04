"Game Of Thrones", una historia (y un éxito) sin fin

Cuando en 1996 publicó su libro "Game Of Thrones", el novelista y guionista George R. R. Martin no podía imaginarse la repercusión mediática que tendría 15 años después en el mundo entero. Su relato de intrigas políticas y dramas familiares en un universo de fantasía se transformó en una de las series más exitosas de la historia de la televisión, con cifras récord de audiencia y de premios. "Game Of Thrones" (GOT) debutó en HBO en 2011 con su primera temporada y fue creciendo en público y millones hasta convertirse en un fenómeno popular. Hoy, a las 22, este tanque llega a su fin con el muy publicitado estreno del primer capítulo de la octava y última temporada. Sin embargo, los fans de la serie no tienen motivos para lamentarse. La despedida de sus amados personajes y la lucha por el poder de sus dinastías rivales parece ser sólo momentánea.

El suceso de "GOT" no tiene antecedentes en la pantalla chica. No obstante, en este mundo donde las gigantescas corporaciones compran a otras y planean nuevas plataformas de streaming —en una batalla cada vez más agresiva por captar televidentes—, los éxitos ya no son suficiente. Por eso, mientras "GOT" estrena su temporada final, ya está en desarrollo una precuela de la serie, y además planean abrir un parque temático en Irlanda del Norte. Hay grandes posibilidades de que la historia de George R. R. Martin se transforme en un "universo".

El mejor ejemplo de esto es "Star Wars". Desde que Disney compró Lucasfilm en 2012 por 4.000 millones de dólares, ha minado la franquicia, al concebir múltiples trilogías fílmicas, películas y series individuales, así como una enorme presencia en los parques temáticos de Disney (de hecho, el siguiente proyecto para David Benioff y D. B. Weiss, creadores de "GOT", es una serie de películas de "Star Wars").

Otro buen ejemplo es "Harry Potter" (como "GOT", parte del imperio de Warner), que después de ocho películas basadas en los libros ahora ya está en la serie de precuelas de "Animales fantásticos" y también tiene atracciones turísticas por todo el mundo. Y también está el universo más poderoso de la cultura pop: Marvel de Disney, que a fin de este mes cerrará la franquicia de Avengers con "Avengers: Endgame", pero en junio extenderá la división de X-Men con "Dark Phoenix", protagonizada por Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark en "GOT".

En este contexto, la popular y lucrativa "GOT" sería una candidata perfecta para un manejo similar. Los argumentos a favor incluyen casi cada detalle que rodea a la serie. En febrero, el gigante de las comunicaciones AT&T recibió la autorización final para su fusión de 85.400 millones de dólares con Time Warner, la compañía matriz de HBO, y lanzará una plataforma de streaming de WarnerMedia para competir con los servicios próximos a ser puestos en marcha de Disney y Apple, junto a los incondicionales Netflix y Amazon.

El servicio de streaming se alimentará de la vasta colección de películas y series de Warner, de propiedades como Warner Bros. y Turner, así como HBO. Entonces las series originales de HBO y otros productos serán incorporados al servicio de WarnerMedia, lo que significa que "GOT" podría aparecer junto a las películas de Harry Potter, la Mujer Maravilla y "Friends".

"Demasiado rico". "GOT" ya está basada en un universo, la serie de "Canción de hielo y fuego" creada por George R. R. Martin, que es tan densa en historia y folclore que podría inspirar decenas de series y películas. "El universo es demasiado rico para no intentarlo", dijo al New York Times Casey Bloys, presidente de programación de HBO. "Pero, por otro lado, no quiero hacerlo por hacerlo", aclaró.

El piloto de la precuela entrará en la fase de producción a mediados de este año. Con acontecimientos que ocurren mil años antes de lo que sucede en "GOT", explorará la historia de los Caminantes Blancos y la familia Stark, y estará protagonizada por Naomi Watts y Miranda Richardson, entre otros. Este fue uno de los múltiples conceptos de precuela encargados por HBO, que no ha descartado proceder con la producción de cualquiera de los otros en algún momento.

Además, a partir del próximo año, los fanáticos de "GOT" —como los devotos de "Star Wars", Potter y Marvel— podrán disfrutar de la fantasía en carne y hueso. El recorrido del estudio de "GOT", una atracción turística de más de 10.000 metros cuadrados, está planeada para ser inaugurada a principios de 2020 en Irlanda del Norte, donde fue filmada la mayor parte de la serie. El proyecto, inspirado en el recorrido del estudio de Harry Potter en las afueras de Londres, transformará a los estudios Linen Mill de Banbridge en una exposición interactiva de los disfraces, la utilería y las armas de la serie.

Los estudios Linen Mill serán los primeros de cuatro antiguas locaciones de filmación de "GOT" en Irlanda del Norte en ser transformados en experiencias interactivas para los fans. Otras posibilidades incluyen las locaciones todavía en pie de la ciudad ficticia Desembarco del Rey, en Belfast, y del Castillo Negro y el Muro en una cantera afuera de la ciudad. Aunque actualmente no hay planes para crear atracciones similares en Estados Unidos, "es posible", dijo Jeff Peters, vicepresidente de licencias de HBO. "Nos hacen ofertas todo el tiempo y estamos abiertos a muchas y diferentes oportunidades", reveló.





Un director con acento argentino

Entre los directores de los capítulos finales de "Game Of Thrones" está el reconocido Miguel Sapochnik, que nació en Londres en 1974 pero es hijo de argentinos. Sapochnik dirigió algunos de los mejores episodios de la serie: "Hardhome", "Battle Of The Bastards" (por el que ganó un Emmy en 2016) y "The Winds Of Winter", el final de la sexta temporada. El realizador, que también dirigió capítulos de series como "House" y "True Detective", habla perfecto español y visitó la Argentina varias veces. Uno de sus primos por parte de madre es el periodista y escritor Martín Caparrós.