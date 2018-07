"Game of Thrones" promete arrasar en los premios Emmy

Tal vez sea una incógnita quien terminará sentado en el trono de hierro, pero no hay duda de que "Game of Thrones" volvió al Emmy con ganas de arrasar. La serie acaparó ayer, con 22, el mayor número de nominaciones al Emmy, el premio más importante de la televisión de Estados Unidos.

La fantasía medieval sobre familias nobles disputándose el control de los siete reinos es ya el programa de ficción más galardonado en la historia del Emmy .Y tras perderse la pasada edición de los premios vuelve a competir en la categoría de mejor drama, que ganó en 2015 y 2016.

Defenderá el título la serie distópica "The Handmaids Tale", que por su parte consiguió 20 nominaciones. El programa humorístico "Saturday Night Live" recibió 21 nominaciones y se impone un nuevo récord de 252 en toda su historia. Le sigue "Game of Thrones" con 129, muchas de ellas en categorías técnicas.

Los Emmy dan la bienvenida a ganadores del Oscar como la española Penélope Cruz y John Legend, así como a estrellas de la música como el puertorriqueño Ricky Martin y Sara Bareilles.

La serie dramática de ciencia ficción "Westworld" recibió 21 nominaciones, mientras que la comedia "Atlanta", creada por Donald Glover, recibió 16 y parte favorita ante la ausencia de "Veep" este año luego que su protagonista Julia Louis-Dreyfus se retirara para tratarse de un cáncer de mama. La entrega de estos verdaderos Oscar de la TV, se celebra el 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles.

La Academia de la Televisión anunció entre los nominados a la también estrella de cine Antonio Banderas y al venezolano Edgar Ramírez, que ya compitió en 2011 por su papel en "Carlos", que también le valió una nominación a los Globos de Oro.

Cruz, Martin y Ramírez fueron nominados por la segunda temporada de "American Crime Story", que gira en torno al asesinato del diseñador Gianni Versace, interpretado por el venezolano, a manos del asesino en serie Andrew Cunanan, que encarna Darren Criss, también nominado.

La serie se inspiró en el libro de la periodista Maureen Orth, que asegura haber llevado a cabo una minuciosa investigación sobre la muerte del famoso diseñador, y explora la homosexualidad en el Estados Unidos de los años 90.

Es la primera nominación para Cruz, que ganó un Oscar en 2009 por "Vicky Cristina Barcelona" e interpreta a la hermana del diseñador, Donatella.

Banderas por su parte fue nominado a mejor actor --la categoría de Criss-- por su personificación del pintor Pablo Picasso en la serie de Nat Geo "Genius".

"Es un ser muy controvertido en su vida privada, eso yo lo entiendo", dijo Banderas en una entrevista reciente con la AFP.

"Genius" también compite por mejor miniserie, junto a "The Alienist", "Godless" y "Patrick Melrose".

No fue un año de grandes estrenos, abriendo la puerta a programas consolidados como "GoT", que compite en la categoría de mejor drama contra el show de espías durante la Guerra Fría de FX "The Americans", la bioserie monárquica "The Crown", la atrevida "Stranger Things", el drama familiar "This Is Us" y el western de ciencia ficción "Westworld" y la serie distópica protagonizada por Elisabeth Moss.

Entre los ausentes estarán "Better Call Saul" y "House of Cards", sacudida por el escándalo de abuso sexual en Hollywood .