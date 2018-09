"Game of Thrones" llega como candidata a los premios Emmy

Los Premios Emmy, que distinguen los mejor de la televisión y las series estadounidenses, celebran hoy su 70ª edición. La gala será desde las 20, televisado por TNT en vivo, en el coqueto teatro Microsoft de Los Angeles. "Game of Thrones" es la más nominada, seguida de "The Handmaid's Tale" y "Westworld" en la que puede ser la gran noche de Netflix .

La jornada de hoy podría suponer un giro crucial en la industria televisiva. Por primera vez en los 70 años que se llevan entregando estos premios una plataforma de streaming acapara más nominaciones que una televisión.

Es que Netflix consiguió en total 112 nominaciones y con ello desbancó al canal líder durante 17 años, la televisión de pago HBO, que ahora quedó en un segundo lugar. El canal NBC ocupa el tercer puesto con 78 nominaciones y se convierte en el canal abierto más exitoso a la ahora de sumar nominaciones.╠

Por el momento, la competencia es ajustada, ya que en los galardones que ya se conocen HBO cosechó 17 premios, Netflix 16 y NBC 15.

Mientras estas cifras son de relevancia para los ejecutivos, en lo que se fija la mayoría de los espectadores es en cómo queda su serie favorita.

Y también la batalla se libra entre la plataforma online, la televisión de pago y el canal de televisión abierto. Las series con más nominaciones son "Game of Thrones" (22) y "Westworld" (21), ambas de la factoría HBO, así como "The Handmaid's Tale" (20) en el streaming de Hulu.

Pero también optan al premio más cotizado de la noche "The Americans", "The Crown", "Stranger Things" y "This is Us". "Atlanta" cuenta con 16 opciones a premio en la categoría de comedia y "The Marvelous Mrs. Maisel", pelea bien alto con 14 nominaciones.