"Game of Thrones": HBO planea en un spin off basado en la vida de Jon Snow

La plataforma HBO está avanzando en un spin off de la serie de " Game of thrones " basado en la vida de Jon Snow, uno de los personajes favoritos de la saga que protagonizó Kit Harington , informó la prensa internacional.

Desde que completó su trabajo de ocho temporadas de "Games of thrones", el universo creado en los libros por George R.R. Martin, Harington coprotagonizó la película de superhéroes "Eternals" producida por Marvel Studios y encabezó la pieza Enrique V de William Shakespeare en el Teatro Nacional de Londres.

El próximo spin-off de HBO, "House of the Dragon", que se estrenará el próximo 21 de agosto en la plataforma HBO, se desarrolla 200 años antes de la serie original y cuenta la historia de la Casa Targaryen, pieza fundamental en la afamada serie creada por David Benioff y D.B. Weiss.

game of thrones.jpg

Además, actualmente hay siete proyectos de series derivadas de "Games of thrones" en danza: "Tales of Dunk and Egg", "10,000 Ships", " 9 Voyages", "Flea Bottom" y una serie animada.

El impacto del personaje en el mundo GOT

Jon Snow, el hijo bastardo de Eddard Stark, el patriarca de la Casa Stark en la saga de George R.R. Martin, es uno de los personajes más queridos de la historia. No obstante, el final que tuvo en la serie televisiva no convenció a la gran mayoría de los fans de la exitosa serie televisiva producida por HBO.

“Lloré mucho en la última temporada, solo por puro cansancio. Pero me sentía bastante emocionado. Creo que tenía más que ver con Emilia Clarke [Daenerys Targaryen], con la gente que me rodeaba y la historia que llegaba a su fin”, confesó Harrington, actor que encarnó a Jon Snow, en una entrevista con The Telegraph. El trágico final del romance fue un golpe al corazón del actor y de los seguidores de GOT.

jon snow 01.jpg

Harrington hizo una curiosa comparación sobre sus sentimientos tras el final de la serie. “Viste ese sentimiento de alegría que tenés cuando caminás por la calle y te das cuenta de que no has pensado en tu exnovia por un tiempo, y decís: ‘Creo que lo estoy superando”, admitó`.

El actor británico confesó incluso que fue a terapia por la interpretación de Jon Snow. De hecho, tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas de ansiedad tras finalizar el rodaje.

Tras su paso por “Game of Thrones”, Harington ha aparecido en el universo de Marvel, como uno de los personajes de Eternals en 2021. Además, encarnó el papel principal en la producción en vivo de Enrique V, basada en una obra de William Shakespeare, del Teatro Nacional de Londres.

Las precuelas de "Game of Thrones"

HBO ya canceló su primera serie derivada de Game of Thrones, luego de rodar el piloto e invertir diez millones de dólares. Se trataba de una precuela ambientada miles de años antes que la serie original, incluso antes de que los Targaryen conquistaran Poniente, que iba a protagonizar Naomi Watts.

No obstante, la situación es distinta para "House of the Dragon", la precuela que recrea la historia apenas 200 años antes de la ficción que se convirtió un éxito durante sus ocho temporadas. HBO ya comunicó que emitirá el esperado primer capítulo el domingo 21 de agosto, y luego estará disponible en su plataforma de streaming.