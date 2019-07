"Fui tratada de un modo brutalmente desagradable"

"Mi madre tuvo un derrame cerebral. Mi abuela tuvo un derrame cerebral. Y yo tuve un gran derrame cerebral y sangrado cerebral durante nueve días". Sharon Stone es muy clara al contar cómo le cambió la vida el ACV que sufrió en 2001, del que no suele hablar con frecuencia. La actriz siempre ha tenido una faceta solidaria. Durante los últimos 15 años tuvo un papel fundamental en la gala amfAR, y ahora está volcada en la visibilización de las enfermedades cerebrales que aparecen con la edad, y que afectan más a las mujeres que a los hombres.

Stone, de 61 años, contó en alguna de las pocas ocasiones en las que ha hablado al respecto que entonces sobrevivió casi de milagro. Tuvo graves secuelas: tartamudeo, problemas para caminar y pérdida de la capacidad de leer. Tardó dos años en recuperar la sensibilidad de la pierna izquierda, la visión y el habla, y, lógicamente, su carrera se resintió. Ahora, además, explicó que no todo fue un camino de rosas en su intento de recuperar el camino.

"La gente me trató de un modo brutalmente desagradable", afirmó la protagonista de "Bajos instintos" en una entrevista con la revista Variety, en el marco de una gala sobre salud mental femenina celebrada en Los Angeles. Además se refirió especialmente a otras féminas que se cruzaron en su camino: "Desde mujeres de mi propio mundo laboral hasta la jueza que llevó mi caso de custodia, no creo que nadie capte lo peligroso que es un derrame para las mujeres y lo que se tarda en recuperarse: yo, siete años", señaló, haciendo referencia a la lucha con su ex marido, el periodista Phil Bronstein —de quien se divorció en 2004— por la custodia de su hijo adoptivo, Roan, que perdió en 2008.

Un contrato con Dior

Esos años fueron duros para ella. Pasó por mucho: "Desde intentar quedarme con la custodia de mi hijo a simplemente ser capaz de funcionar o lograr trabajar". Pero hubo también quien la ayudó en el proceso. "Le estoy muy agradecida a Bernard Arnault. Me rescató dándome un contrato con Dior", contó en referencia al dueño del conglomerado del lujo LVMH (que agrupa marcas como Louis Vuitton, Celine, Givenchy o Sephora) y uno de los hombres más ricos del mundo. "Pero tuve que rehipotecar mi casa. Perdí todo lo que tenía. Perdí mi hueco en la industria. Y yo era como la gran estrella del momento", reflexionó, mientras se le quebró la voz. "Fue como... la princesa Diana y yo éramos tan famosas, y ella murió y yo sufrí un ictus. Y las dos fuimos olvidadas", relató, en una sorprendente comparación.

Desde entonces, Sharon Stone no duda en aconsejar y advertir sobre los peligros de las enfermedades cerebrales. "Si tenés un dolor de cabeza realmente fuerte, tenés que ir al hospital", aseguró. "Yo no fui hasta el tercer o cuarto día de mi derrame. La mayor parte de la gente muere. Tenía un 1 por ciento de posibilidades de sobrevivir cuando me operaron, y durante un mes no supieron si viviría". Algo que ni siquiera ella sabía: "Nadie me lo contó, lo leí en una revista", reveló.