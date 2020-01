Fuerte polémica entre Moria y el hermano de Susana

Hay que tener coraje para desafiar a Moria Casán. Patricio Giménez lo hizo y así le fue. El hermano de Susana grabó un audio en el que insulta y califica de egocéntrica y vende humo a la conductora de “Incorrectas” y se filtró en Twitter. La reacción de la diva no se hizo esperar. La respuesta fue contundente.

El cruce se dio después de que la conductora de Telefé hablara de la pobreza en la Argentina y aconsejara a los más necesitados a que se “vayan a trabajar al campo”. Su hermano no le fue en saga, quien dijo que "Las plazas podrían tener manzanas y naranjas, para que los chicos que están en los semáforos coman".

Frente a sus propuestas, Moria estalló. “La fama ahora se la estoy dando yo, está enfermo conmigo”, disparó la exvedette, y añadió: “Yo no me considero diva... La diva, la One, lengua karateca y número uno, todo me lo puso la prensa. Bobo, copiás frases mías, ‘cabotaje’ es un dixit mío, y me decís lo del bozal, ¡otro dixit mío!”.

Embed @Moria_Casan sos un ser egocéntrico y tan poco evolucionado. Vendes humo. No sos diva. No sos nada mas q odio y resentimiento. Yo en cambio no tengo humos ni pretenciones. Yo soy libre y vos esclava de lo que no llegas a ser. — Patricio Gimenez (@PatricioGimenez) January 16, 2020

El enojo de Moria fue disparado por las críticas de Giménez. “Me tiene llenas las pelotas. Es parte de la mediocridad de este país. Se considera diva y es una ídola de no sé qué mierda. Y es una mina homofóbica y machirula porque les dice vaginas a sus panelistas que tiene al lado. Es un papelón la mina. Entonces que me venga a bardear a mí… “, disparó.

“No tengo ningún problema ni nada que esconder. Ella sí. Es una ex convicta, no es una diva porque es un sorete de cabotaje. Gana tres pesos con cincuenta y mide un punto de rating”, sostuvo el hermano de la diva de los teléfonos, deseando poder “sacarle la careta”, insistió el hermano de la diva de los teléfonos.